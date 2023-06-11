出席新創競賽頒獎　蘇俊賓鼓勵逐夢：眼前是一群乘風破浪的勇士

▲桃園市副市長蘇俊賓。（圖／翻攝蘇俊賓臉書）

記者皮心瑀／綜合報導

桃園市副市長蘇俊賓出席「桃園新創之星x創天下競賽」頒獎典禮。看著參賽團隊，蘇俊賓指出，大家是一群乘風破浪的勇士，相信除了得獎的夥伴，多數在參賽的準備和各個不同的關卡，都已經是收穫滿滿了。

「桃園新創之星x創天下」競賽共有33所大專院校、100多支隊伍及社會團體等參與。蘇俊賓說，參加新創競賽獲獎的比例大概10%，但其實一旦創業了，真正創業成功的比例可能比這個還低，為什麼即便如此還是鼓勵大家勇敢逐夢？因為，即便最後創業沒能成功，創業的籌備過程，對於市場的探索、了解和創業初期各方面的運營考驗，很容易替自己累積不同的視野和一身功夫。

蘇俊賓回憶，過去在企業服務的那些年偶有招募MA（儲備幹部）的機會，在面談的時候，如果遇到曾經創業的人都會多問一些，也往往願意給他們多一點機會，因為他相信創業這條路真的不好走，能夠有勇氣創業的人，都具備挑戰未知的豪情壯志。

蘇俊賓認為，創業的過程中，培養的視野，抗壓性、財務規劃和避險能力，都和一般的就業過程養成條件不同。即便最後創業沒有成功，也可以華麗轉身，在一般企業發光發熱。他就看到很多在公部門、學界，很多優秀的領導人在年輕的時候都曾經有過創業的經驗。