　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

出席新創競賽頒獎　蘇俊賓鼓勵逐夢：眼前是一群乘風破浪的勇士

▲▼桃園市副是長蘇俊賓。（圖／翻攝蘇俊賓臉書）

▲桃園市副市長蘇俊賓。（圖／翻攝蘇俊賓臉書）

記者皮心瑀／綜合報導

桃園市副市長蘇俊賓出席「桃園新創之星x創天下競賽」頒獎典禮。看著參賽團隊，蘇俊賓指出，大家是一群乘風破浪的勇士，相信除了得獎的夥伴，多數在參賽的準備和各個不同的關卡，都已經是收穫滿滿了。

「桃園新創之星x創天下」競賽共有33所大專院校、100多支隊伍及社會團體等參與。蘇俊賓說，參加新創競賽獲獎的比例大概10%，但其實一旦創業了，真正創業成功的比例可能比這個還低，為什麼即便如此還是鼓勵大家勇敢逐夢？因為，即便最後創業沒能成功，創業的籌備過程，對於市場的探索、了解和創業初期各方面的運營考驗，很容易替自己累積不同的視野和一身功夫。

蘇俊賓回憶，過去在企業服務的那些年偶有招募MA（儲備幹部）的機會，在面談的時候，如果遇到曾經創業的人都會多問一些，也往往願意給他們多一點機會，因為他相信創業這條路真的不好走，能夠有勇氣創業的人，都具備挑戰未知的豪情壯志。

蘇俊賓認為，創業的過程中，培養的視野，抗壓性、財務規劃和避險能力，都和一般的就業過程養成條件不同。即便最後創業沒有成功，也可以華麗轉身，在一般企業發光發熱。他就看到很多在公部門、學界，很多優秀的領導人在年輕的時候都曾經有過創業的經驗。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
16歲錄取哈佛、智商167！　美國「大學炸彈客」過世
宋智孝被逼退出《RM》！　錄影擺爛還月收百萬
舒子晨不藏了！　恩愛小1歲老公「無碼床照」
快訊／幼兒園餵藥案　檢測報告出爐！
瘦子自爆「人生第一部看的A片」超狂畫面！　認：喜歡大屁股女

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拖22天才藥檢侯友宜還怪司法　市議員傻眼：非常不負責

新北幼兒園餵藥案　民進黨：盼侯友宜莫政治操作

認定未吃案！他揪林飛帆道歉文疑點　網酸：又要全黨救一人

出席新創競賽頒獎　蘇俊賓鼓勵逐夢：眼前是一群乘風破浪的勇士

王世堅稱林飛帆「誤判」性騷案　游淑慧：正義形象恐毀了

民調淪老三侯友宜稱「我們一定會贏」　不正面回應是否見韓國瑜

賴清德跨海視訊馬祖造勢　盼「竭盡所能維護台海和平」

批賴清德和平保台是「保台獨」　侯友宜：只有一個中華民國

跟風曬20歲！她秀34年前選美辣照　網讚：超凍齡、才貌兼具

快訊／幼兒園餵藥案燒　新北曝兒童檢測報告：其中一位超過3微克

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

5億高中生9日獲頒畢業證書！　媽若繼承遺產願捐部分做公益

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

鹹粥店闆娘中彈送醫不治　開槍畫面曝！男冷靜行兇

冷笑話番外篇！17直播主踢館賽 蛤蠣放久變什麼？姊生小孩獲得啥？

朱芯儀被衛斯理感動哭「要慎選老公」　化療18次很絕望：上廁所都是整缸血...

男子示範吃夏威夷披薩　專業講解後突生氣怒丟

阿嬌離婚3年「街頭親臉」遭直擊　對方起底是「女版陳冠希」！

拖22天才藥檢侯友宜還怪司法　市議員傻眼：非常不負責

新北幼兒園餵藥案　民進黨：盼侯友宜莫政治操作

認定未吃案！他揪林飛帆道歉文疑點　網酸：又要全黨救一人

出席新創競賽頒獎　蘇俊賓鼓勵逐夢：眼前是一群乘風破浪的勇士

王世堅稱林飛帆「誤判」性騷案　游淑慧：正義形象恐毀了

民調淪老三侯友宜稱「我們一定會贏」　不正面回應是否見韓國瑜

賴清德跨海視訊馬祖造勢　盼「竭盡所能維護台海和平」

批賴清德和平保台是「保台獨」　侯友宜：只有一個中華民國

跟風曬20歲！她秀34年前選美辣照　網讚：超凍齡、才貌兼具

快訊／幼兒園餵藥案燒　新北曝兒童檢測報告：其中一位超過3微克

快訊／夜間下二仁溪抓魚！1男溺水失蹤　台南警消今午尋獲遺體

拖22天才藥檢侯友宜還怪司法　市議員傻眼：非常不負責

誆「低匯率」專騙同鄉...越籍女看護痛失5萬　藏鏡人被揪出

高雄搭計程車被問「怎麼走」　台大教授：導航是裝飾？在地人解答

日漫畫家「想好好陪貓」宣布休刊　讀者反應一面倒：正當理由！

不是機械車位！眾人一面倒狂勸　別買「這1車格」：超級難停

倒車被撞到？橘貓突癱後輪「翻肚不動了」　他忍笑：不會輕易和解

新北幼兒園餵藥案　民進黨：盼侯友宜莫政治操作

全台三井Outlet出現「巨型巧虎玩偶」　還有海中隧道、熱氣球超好拍

蘆洲夜市大亂鬥！「罵女員工」惹人客不爽　拉麵店老闆抄椅子反擊

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

政治熱門新聞

快訊／被控強吻、拉手摸私處　劉仕傑神隱2天回應：未有騷擾意圖

快訊／幼兒園餵藥案燒　新北曝兒童檢測報告：其中一位超過3微克

賴品妤好友控駐台外交官性侵　男方回應了

民眾黨美女博士遭「大家的偶像」性騷　1原因選擇放下

余正煌打臉林智堅律師！追究2律師責任

吳乃德性騷　被害人還原13年前後情況

朱學恒性騷後還討贊助　2誇張行徑曝

侯友宜介紹謝龍介「沒選上的市議員」　謝龍介姪子：就看2024誰沒選上

「藥物是學校的還是家長的？」　侯友宜要賴清德交代司法清查

最美發言人被民眾黨長官性騷　她憶柯這樣處理

即／徐巧芯收「19字羞辱花束」怒報警

結束選務行程飛奔專案辦公室！　侯友宜再盯「餵毒案」進度

藍祖蔚遭控性騷　文化部啟動調查

不捨朱學恒無限期退出　她批：有點過頭！才華不應被埋沒

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌今晨土地公廟落網

賈靜雯「牽手大陸男星」偷拍照微博瘋傳！

愛女輕生！母遭房東趕走　留「女兒死了還不放過我」亡

排隊下交流道遭罰4000元！眾人見罰單全傻了

大鶴目擊鹹粥闆娘中槍倒地「血一直流」

瑤瑤突掏出1禮物 藍心湄打開秒泛淚

常客愛不到闆娘　開槍殺人搭小黃逃亡

情侶高雄住宿　全裸熟睡遭房務人員開門

台大急診塞爆了！等床排隊到電梯口

「金鐘主持人」病床前伴母走最後一程

闆娘慘被槍殺　她臉書換照心碎哀悼

關渡鹹粥老闆娘遺體今相驗！　老公、親妹現身心碎

美國正式宣佈：聖嬰現象已經發生

情侶教室活春宮　同學竟看直播：這雕有點大

賈永婕2女兒都送去美國被酸！她直球回應了

更多

最夯影音

更多
妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD
劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

5億高中生9日獲頒畢業證書！　媽若繼承遺產願捐部分做公益

5億高中生9日獲頒畢業證書！　媽若繼承遺產願捐部分做公益

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面