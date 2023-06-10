7月底走入歷史！中州科大「最後畢典」　女大生帶爺爺照片參加

▲中州科大今天舉行畢業典禮。（圖／翻攝自導演陳文彬臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

受到少子化海嘯衝擊，彰化除了明道大學確定自今年停招外，爆發烏干達學工案的中州科技大學也將在7月31日停辦退場，今天舉辦最後一屆畢業典禮，除了今年557名畢業生外，校友有超過1千多人回母校參加，而導演陳文彬也是時尚視傳系老師，今天他的系上洪姓女畢業生，帶著過世爺爺的照片，場面相當的感人。

1969年創立、位於彰化的中州科大，被爆出以高額獎學金、學習英文、提供就業機會，騙16名烏干達學生來台，並在雲林及苗栗等處當黑工每月超時工作超過300小時，後因財務狀況顯著惡化，發不出薪水，被教育部列為專輔學校。

▲導演陳文彬與洪姓女畢業生合照。（圖／洪姓女畢業生提供）

學校也在2022年11月主動申請停招，除了557名畢業生、剩有261名學生預安置到弘光、朝陽、僑光及南開科技大學。如今仍約有百餘名教職員，去年8月-10月的薪資仍必須等今年7月31日停辦退場清算程序完成後才能撥款。

今天的畢業典禮充滿著感恩與哀愁，校友們也紛紛趕在今天畢業典禮回校觀禮，做關校前的校園巡禮，成為中州畢業典禮史上頭一次有校友參加超越畢業生，有校友說中州從技術學院升等為科技大學，有當初的評鑑推手讓「中州走過50年的成就風華」，也感謝學校的教導。

▲導演陳文彬(左)與洪姓女畢業生帶著爺爺照片(右)。（圖／洪姓女畢業生提供）

而從小就是隔代教養的洪姓女畢業生，今天帶著高齡90歲爺爺的照片一起參加畢典，洪女說，爺爺很愧疚沒有讓她能讀書，所以她當初轉二技進中州就讀，爺爺跟她約好要一起參加畢業典禮，卻因病過世，今天帶著爺爺照片一起參加，也完成一樁心願。