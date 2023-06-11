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永和國中畢業生全程以「台語致詞」　校長讚：有實力時間可證明

永中 2023 畢業典禮 畢業生代表台語致詞 >< 台灣話是我的母語，我也不會 hesitate 向人訴說這件事情

呂顥天發佈於 2023年6月8日 星期四

文／中央社

和國中生呂顥天曾在科展研究卷積神經網路，對腦部核磁共振影像執行多發性硬化症，遭質疑代筆；日前以台語致畢業生謝詞。校長鍾兆晉10日說，呂顥天自學有實力，時間可證明真相。

永和國中畢業典禮於8日舉行，畢業生代表呂顥天以台語致詞時表示，「你們要聽的台灣話來了」，3年學習過程，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，疫情幾乎佔一半學習時間，感謝師長與家長、同學的陪伴。他並以台語俗諺，勉勵同學莫「等到手抱孩兒才知父母恩」，要及時擁抱爸媽說感謝。

呂顥天在全國科展國中組中拿下第3名，其研究「以新建構之卷積神經網路對腦部核磁共振影像執行多發性硬化症」被人質疑是代筆，今年2月在臉書（Facebook）引熱議。他回文表示，「不要以教育階段或體制平均去抹煞一個人的努力」。

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▲▼永和國中畢業生呂顥天在畢業典禮上，全程以台語演講。（圖／翻攝自Facebook／呂顥天）

▲永和國中畢業生呂顥天在畢業典禮上，全程以台語致詞。（圖／翻攝自Facebook／呂顥天）

他在日前畢業致詞說，對科展事件結果雖不滿意，但代表仍需進步。盼大家像他一樣，雖一時失志，但只要不放棄，最終會被大家看見。就像大船出港不怕浪高，只要堅持有自信，就會成功走向未來。

致詞影片張貼在呂顥天的臉書，被稱讚台風穩健。他說，全程以台語對近1000名學生演講，相當感謝。因致詞時間太短，還在臉書寫下對眾多老師的感謝。

校長鍾兆晉下午接受中央社記者電訪表示，疫情3年後，首度舉辦實體畢業典禮，本土語言是近年學校推動的重點。呂顥天與其他2名畢業生代表，各以台語、英語、國語致詞。

本身會國語、客語、台語的鍾兆晉說，呂顥天與他討論科展內容時，也以台語溝通無礙；且呂顥天不但擁有英文學術閱讀能力，也還會西班牙語。

鍾兆晉說，呂顥天不但是永和國中全校模範生，也是特殊展能市長獎獲獎者；教育的意義在於「讓天賦自由」，對於身心障礙與資優生給予足夠照顧。

鍾兆晉與物理實驗室老師陳敏華，都擔任呂顥天科展指導老師，他說，只指導其方法論與科展書面寫作資料的建議；其餘呂顥天自學有料，也會找台大資工系老師諮詢，外界對科展作品的質疑，時間可證明一切，還原真相。

鍾兆晉說，呂顥天即將就讀台北市數位實驗高中，昨天前往韓國，正參加一項國際學術研討會，相當獨立與有自信，祝福他畢業後前程似錦。

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