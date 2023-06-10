梅雨季最猛烈降雨要來了！下周4天拉警報　南部旱象有望緩解

▲受鋒面和西南風影響，未來10天天氣不穩定 。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面靠近，未來10天台灣溼答答，今夏最典型的梅雨滯留鋒面下周二(13日)起將滯留台灣附近徘徊，預期將帶來致災性降雨，下周四(15日)南移巴士海峽後，下周五(16日)又回到台灣附近徘徊，各地都有局部短暫陣雨，中南部雨勢明顯，嚴防短延時強降雨或豪雨。

中央氣象局預報員林定宜表示，未來一周天氣都不太穩定，明天(11日)鋒面位台灣北部海面，下周一(12日)受低壓帶影響，位南海、海南島低氣壓造成天氣不穩定，水氣豐沛送到台灣附近，讓台灣降雨比較多。

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林定宜指出，下周二(13日)到下周三(14日)期間，鋒面滯留台灣附近徘徊，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，中南部雨勢更為明顯；下周四(15日)鋒面南移巴士海峽外，雨勢趨緩，但中南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方有零星降雨。

不過緊接著鋒面又將來個回馬槍，林定宜表示，下周五(16日)、下周六(17日)鋒面又會回到台灣附近徘徊，各地將出現局部短暫陣雨或雷雨，中南部則有陣雨或雷雨，雨勢較大。

▲未來一周鋒面影響和降雨趨勢。（圖／氣象局）

林定宜指出，除滯留鋒面影響外，下周六(17日)過後還有西南風影響，中南部易有陣雨或雷雨，未來10天都是不穩定天氣，不過後期預報有不確定性，降雨強度和區域仍待觀察並關注最新預報。

針對下周滯留鋒面和西南季風帶來強降雨或豪雨，林定宜指出，這波降雨將有機會紓解南部旱象。

溫度部分，受到降雨影響，北部高溫為31度，東北部、東部約30度，南部31到33度，東南部33度，中南部近山區平地、河谷溫度略高，但不至於有極端高溫。另下周周一(12日)前，基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖、綠島、蘭嶼都有長浪發生機率，到海邊活動需留意安全。