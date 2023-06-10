2天內連6震！不排除與潮州斷層有關　2周內留意規模4以上餘震

▲13:31屏東三地門發生規模5.3「極淺層地震」。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

屏東三地門今(10日)下午發生規模5.3地震，不過這已經是高屏交界處鄰近地區2天內第6起地震，氣象局表示，因震央區在潮州斷層北邊隱沒在地層下方，不排除跟潮州斷層有關。氣象局提醒，2周內需留意有規模4以上餘震。

氣象局地震測報中心報告，今(6/10)下午13時31分發生規模5.3地震，震央位屏東縣三地門鄉，深度10km，最大震度屏東4級、高雄4級、台東3級、嘉義3級、台南3級、花蓮3級、南投3級、雲林3級、台中2級、彰化2級、苗栗1級、宜蘭1級。

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此外，今還有3起地震發生在高雄市茂林區，規模分別為4.2、3.6、4.2，昨(9日)也在屏東三地門和高雄茂林發生2起小區域地震。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，屏東三地門規模5.3地震震央區在潮州斷層北邊隱沒在地層下方，不排除跟潮州斷層有關。

氣象局地震測報中心課長江準熙表示，從昨天2起到今天有4起地震，該6起地震位置都很相近，影響範圍在屏東和高雄兩個城市交界處，規模比較大的5.3地震在屏東三地門，由於與潮州斷層接近，是否都在潮州斷層仍待確認，但從位置上來看滿相近的，曾經產生過地震的地方就會變得比較脆弱，加上累積應力一段時間，就會產生地震。

江準熙表示，規模5以上地震，根據過去經驗，2周內要留意規模4以上餘震發生。