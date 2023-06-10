國家警報響了！搭捷運遇地震　全車廂「手機警報齊響」高雄人嚇呆

記者施怡妏／綜合報導

根據中央氣象局地震測報中心資料，今天下午1時31分屏東縣三地門鄉發生芮氏規模5.3地震，屏東縣、高雄市震度皆為4級。臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」稍早發貼文，不少高雄市民都收到國家級警報，不少人驚呼「一次3支手機大叫真的會嚇死人」、「很有感」。

臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」發文，貼出地震國家警報的通知截圖，「地震速報，6/10，13:31左右，南部地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難『趴下、掩護、穩住』」。

貼文一出，不少南部地區網友留言，紛紛表示收到警告通知，「一次3支手機大叫真的會嚇死人，是被警報嚇到不是地震」、「警報比地震更可怕」、「在捷運上，沒感覺，但大家的警報齊發」、「無感，但是被警報嚇到」、「會先被大家的手機聲音嚇死」、「在路上開車，警報響完立刻搖」、「先是上下震動，接著開始晃動」、「搖之前3秒收到」、「睡到一半被手機嚇到」、「搖兩下很大，還好沒搖很久」。

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今天下午1時26分高雄市茂林區發生芮氏規模4.2的小區域地震，震央在高雄市政府東北方45.2公里處，深度15.5公里，屬於極淺層地震。5分鐘後，下午1時31分屏東縣三地門鄉發生芮氏規模5.3地震，震央在屏東縣政府東北方28.8公里處，深度10.3公里，屬於極淺層地震。