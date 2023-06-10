男洗澡摔傷大聲哀號　警消攀牆鑽屋搬開家具...救援成功

▲邱姓男子洗澡跌倒受傷，警消攀爬至2 樓救援。（圖／桃園警分局提供下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市24歲邱姓男子昨日洗澡時，不慎跌倒造成左腳膝蓋有脫臼及骨折現象，劇痛使得他無法動彈，家人又都不在家，只好大聲向外求援，警方接獲民眾報案前往，因1樓鐵門深鎖，消防人員利用梯子攀爬至2樓陽台，再由窗戶進入屋內，將傷者及時送醫救治。

桃園警察分局同安派出所9日15時許接獲民眾報案，指稱桃園區春日路某民宅3樓傳來呼救聲，請派員到場協助處理。巡佐周登豐及警員簡煒哲趕抵現場，據鄰居表示屋內僅邱姓男子在家，不知道發生什麼事，員警立即通報消防人員到場協助，因1樓鐵門深鎖，消防人員利用梯子攀爬至2樓陽台，再由窗戶進入屋內。

▲▼警方清除1 樓雜物順利將邱男送醫救治。（圖／桃園警分局提供）

此時邱男祖母也趕來關心，一行人上到3樓查看，原來邱男洗浴時不慎摔倒，導致左腿膝蓋有脫臼及骨折現象，劇痛使得他無法動彈，家人又都不在家，只好大聲向外求援。員警見屋內物品眾多不易搬運傷患，便與消防人員合力移除電器、機車等雜物，並打開鐵捲門，開出一條通道，使救護人員順利將傷者送醫。邱男祖母及鄰居對於警消合作迅速的救援行動，予以肯定及感謝。