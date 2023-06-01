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男遊藝場突昏迷！臉部扭曲雙手握拳倒地　台南警消CPR搶命

▲永康分局永信派出所警員陳冠甫、葉紘維，合力對蔡男進行CPR急救，直到消防局救護人員接獲搶救送醫，經歷近1月才脫離加護病房病況穩定=力確定搶命成功。（圖／記者林悅翻攝）

▲永康分局永信派出所警員陳冠甫、葉紘維，合力對蔡男進行CPR急救，直到消防局救護人員接獲搶救送醫，經歷近1月才脫離加護病房病況穩定，確定搶命成功。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局5月5日接獲報案，一名男子在電子遊藝場裡突然昏迷無呼吸心跳，警方當機立斷實施心肺復甦術，並由後續趕到之消防隊員接手急救，爭取救援時間，患者在醫院歷經25天加護病房治療，31日獲得家屬通知，男子生命跡象穩定，已轉往普通病房！

永康分局指出，永信派出所警員陳冠甫、葉紘維，擔服於5月5日巡邏勤務，於下午2時許接獲報案，永康區復國一路遊藝場，有男子需送醫協助，經警趕赴現場，赫然發現49歲蔡姓男子倒臥在地，在場之人均束手無策，紛紛表示該男子無呼吸心跳，員警馬上對蔡男實施心肺復甦術，持續按壓至消防隊員到場，救護人員以自動體外心臟去顫器 （AED）施予電擊急救，而後將蔡男以救護車火速送往永康榮民醫院轉奇美醫院急診室急救。

據了解，蔡男夥同友人到遊藝場玩機台，疑心血管梗塞突倒臥於地、臉色呈猙獰且雙手緊握，在旁友人見狀，趕緊扶住報案；在蔡男經搶救轉入加護病房近1個月期間，所長王建智期間曾2度致電家屬關心，但病況仍未好轉，直至31日早上獲其子轉述，父親於30日已成功脫離維生系統，轉往普通病房觀察，繼續復健工作，病況穩定，家屬對於警方積極搶救送醫成功搶命表示由衷謝意。

永康分局分局長表示，本案及時對昏迷之民眾施予心肺復甦術，並協助就醫，防止後續危險發生，對此次救人任務的員警給予讚許，亦提醒民眾應留意自主我保健，平時定期健康檢查，才能避免憾事發生。

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