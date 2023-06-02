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拒絕和國中弟洗澡！媽逼共浴喊「又不會怎樣」　高中妹崩潰大吼

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO從小就和弟弟一起洗澡。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人和手足感情要好，小時候會一起洗澡，但長大了也是如此嗎？一名高中妹子透露，自己從小就會和弟弟一起洗澡，但長大後覺得害羞，就提議以後分開洗，沒想到對方卻跑去跟媽媽告狀，媽媽也認為「一起洗又不會怎樣」，讓她相當傻眼，最後氣得崩潰大吼，才終於解決問題。

原PO在Dcard發文表示，從小就和弟弟一起洗澡，會邊打水仗邊聊天，但長大後覺得有點害羞，於是和就讀國中的弟弟提議，以後想要分開洗。不過對方聽到後卻無法理解，表示2人已經互看身體很多次了，分開洗也很浪費時間，加上那是彼此可以交流日常的時刻，不希望被剝奪，還懷疑她是因為交了男友才會這樣，甚至跑去和媽媽告狀。

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媽媽得知後氣得跑來質問，原PO才急忙解釋，並非交了男友才和弟弟疏遠，只是因為隨著年紀增長，想要保護身體隱私。不過媽媽聽完後還是支持弟弟的想法，表示「那就跟妳弟洗啊，又不會怎樣」，她聽了之後相當困擾，不知道要如何溝通，才能說服媽媽和弟弟讓她單獨洗澡。

▲▼淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲弟弟不願意自己洗澡。（示意圖／記者劉維榛攝）

文章曝光後掀起熱議，網友紛紛表示「叫妳媽跟妳弟一起洗澡啊，她自己說又不會怎樣的」、「真的很詭異，高中女生跟國中男生一起洗澡根本就不正常」、「在第二性徵出來前就應該要分開來，還是說獨自洗澡對妳跟妳弟而言很難嗎？」「弟弟跟媽媽超不尊重人的，個人的意願是最重要的吧」、「不想被剝奪…果然不同家庭的價值觀差很大」、「妳覺得不舒服的話就勇敢拒絕欸，我看了妳的描述都覺得噁心」。

事後原PO透露，目前已經成功拒絕，但因為情緒太激動，忍不住對著弟弟大吼，對方被罵後一臉受傷，媽媽見狀也嚇得馬上同意，說「那就分開洗啊，不用這樣吼啦」，並安慰弟弟說「姊姊長大會害羞啦」。反而是平常較少聊天的爸爸，聽聞此事後馬上力挺原PO，責罵弟弟「長多大了還跟姊姊一起洗澡，丟不丟臉」，讓她覺得備感安慰。

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