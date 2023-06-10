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長榮擦撞泰航！羽田機場航班延誤　日網友怨：慢1小時了

▲▼ 長榮客機擦撞泰航，影響部分飛機起降。（圖／翻攝自推特）

▲ 長榮客機擦撞泰航，影響部分飛機起降。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合報導

日本羽田機場今（10）日上午發生泰航與長榮客機擦撞意外，機場也宣布關閉事發的A跑道。航班追蹤網站可見，事發後許多飛機在機場上空聚集，也有不少網友抱怨航班誤點。

綜合日媒報導，日本國土交通省指出，這起事件發生於當地10日上午約11時（台灣約10時），長榮航空及泰國航空班機疑似在滑行道上發生碰撞，泰航班機機翼受損，碎片掉落在附近跑道上。機場辦公室已經派人前往現場了解情形，並關閉附近的A跑道。

日本網友上傳航班追蹤網頁畫面，可見羽田機場上空一度聚集多架飛機，疑似因這起事件無法降落，在空中盤旋；也有許多網友發推文抱怨，自己搭乘的班機受事故影響，已經延誤10分鐘至1小時。

NHK則根據全日空及日本航空消息指出，部分往返羽田機場的國內與國際線航班延誤，目前仍在確認情況。

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