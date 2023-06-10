長榮擦撞泰航！羽田機場航班延誤　日網友怨：慢1小時了

▲ 長榮客機擦撞泰航，影響部分飛機起降。（圖／翻攝自推特）
記者陳宛貞／綜合報導
日本羽田機場今（10）日上午發生泰航與長榮客機擦撞意外，機場也宣布關閉事發的A跑道。航班追蹤網站可見，事發後許多飛機在機場上空聚集，也有不少網友抱怨航班誤點。
綜合日媒報導，日本國土交通省指出，這起事件發生於當地10日上午約11時（台灣約10時），長榮航空及泰國航空班機疑似在滑行道上發生碰撞，泰航班機機翼受損，碎片掉落在附近跑道上。機場辦公室已經派人前往現場了解情形，並關閉附近的A跑道。
羽田空港、滑走路閉鎖で缶詰。— ルアーズ◢ ◤ (@luhrs_3chan) June 10, 2023
出発機だけで20機以上いるため出発はいつになるか不明との機長よりアナウンス pic.twitter.com/5Xo2CdzHI3
羽田空港の接触事故、— しまりすくんでらっくす 2023JAL修行中！ (@chipmunkdx) June 10, 2023
ちょうどLiveatcを聴いていたので
切り出しました！#羽田空港 #接触事故 #EVA189 #TG683 #管制通信 pic.twitter.com/IdsjoIENuk
【悲報】— ぴﾞっﾞぴﾞびえ@2日目(日)東W-23a(꜆ ˙ᗜ˙ )꜆ (@shishi_zibie) June 10, 2023
まさかの羽田空港接触事故の影響で、伊丹発羽田行しばらく飛べない
さようならセカイシンフォニー2023#いのししの旅記録#波音誘う希望の先への逃避行 pic.twitter.com/Rz9EW0wdHt
羽田空港の閉鎖で1時間は飛行機遅れるって…間に合うかなぁ— kanon (@sho113ta0510) June 10, 2023
1時間以上遅れてる— まいらMANA (@Manatone_7) June 10, 2023
まだ飛ばない…
&羽田空港
日本網友上傳航班追蹤網頁畫面，可見羽田機場上空一度聚集多架飛機，疑似因這起事件無法降落，在空中盤旋；也有許多網友發推文抱怨，自己搭乘的班機受事故影響，已經延誤10分鐘至1小時。
NHK則根據全日空及日本航空消息指出，部分往返羽田機場的國內與國際線航班延誤，目前仍在確認情況。
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