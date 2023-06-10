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大陸 大陸焦點 特派現場

涉及「強迫勞動」　2間陸企被美國新列入「禁止進口」名單

▲中泰化學,納思達。（圖／翻攝企業官網）

▲納思達和中泰化學兩間公司遭美國土安全部列名「禁止進口」。（圖／翻攝企業官網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸影印機製造商納思達及新疆中泰化學於美國當地時間9日遭美國土安全部列名，禁止這兩間公司將產品進口至美國，理由是兩間企業有涉入「強迫勞動」行為。對此，大陸官方在第一時間未作出明確回應，但新疆政府早在2022年6月左右便針對美國的「強迫勞動說」予以反擊和否認。

▲中泰化學,納思達。（圖／翻攝企業官網）

《環球時報》」報導，據美國土安全部當地時間9日在其網站上發布的消息，上述兩家中企被新列入所謂「維吾爾強迫勞動預防法」的實體名單中，這些企業及其子公司生產的商品將被限制進入美國。

就在2022年6月21日時，美國開始施行「維吾爾強迫勞動預防法」，援引此法條，大陸現階段有22家企業被列入禁止進口的名單中，大陸也多次否認美國「強制勞動」的指控。

新疆維族自治區政府發言人徐貴相在2022年6月24日曾表示，美國海關和邊境保護局依據「維吾爾強迫勞動預防法」，將大陸新疆地區生產的全部產品「推定」為「強迫勞動」產品，並禁止進口與新疆相關的任何產品。

徐貴相指出，這是美方打著人權幌子對華進行遏制打壓的升級，「美方有關行徑嚴重損害中美兩國企業和消費者切身利益，嚴重破壞國際經貿規則和國際產業鏈供應鏈穩定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，充分顯示出美國打著人權旗號破壞人權、打著規則的旗號破壞規則的霸權實質。」

徐貴相強調，我們對此予以強烈譴責和堅決反對，「所謂新疆存在強迫勞動完全是美西方反華勢力編制的彌天大謊，是徹頭徹尾的世紀謊言。中國新疆根本就不存在所謂的強迫勞動問題。」

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