　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台美貿易倡議首批協定　美國會啟動審議核准程序

▲▼ 美國國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

▲完成首批協定簽署的台美21世紀貿易倡議，預計將在13日審議。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

台美21世紀貿易倡議1日完成首批協定簽署，美國國會今天提出實施法案，預計13日審議。提案人魏登表示，透過跨黨派核准程序，能讓協定獲得應有的支持與持久性。

民主黨籍的參議院財政委員會主席魏登（Ron Wyden）及共和黨籍的眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）等人今天共同宣布，提出「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act）。

魏登透過新聞稿表示，美台共享的民主價值、深遠經濟關係及強健人與人連結，成為雙方建設性貿易討論基礎。他與共和黨盼透過國會跨黨派核准程序，讓這些協定獲得應有的支持與持久性。

根據法案規定，台美21世紀貿易倡議首批協定生效前，美國總統須先向國會報告，說明協定如何促進美台貿易關係及推動美國勞工、消費者、企業與農民的利益，並於30日內提出認證，證明台灣已採取任何履行協定所需措施。

法案也要求行政部門，未來與台灣達成的任何進一步協定，需符合公開透明原則，並徵詢國會意見。

法案首先預定由眾議院歲計委員會於美東時間13日上午10時（台北時間13日晚間10時）審議，通過後可能再送至眾院其他相關委員會審理，才送交參議院處理。法案須在眾參兩院過關，才能遞交美國總統簽署生效。

美國憲法第1條第8款賦予國會監督國際貿易的權力，但據了解，台美21世紀貿易倡議首批協定生效不需美國國會核准，今天提出的法案主要是表達國會對協定的支持，以及希望行政部門未來加強與國會協商。

經過一年協商談判，台美21世紀貿易倡議首批協定1日在美國在台協會（AIT）華府總部簽署，由駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表簽署，行政院政委鄧振中、美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）及AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。

首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。後續仍有包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法7項議題有待協商。

政院經貿談判辦公室日前表示，這是台美間自1979年以來所簽署結構最為完整的貿易協定，代表台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑，同時也是利用堆積木（building block）方式完成台美自由貿易協定（FTA）的重要一步。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／女四肢瘀青暴斃！　4女信徒遭移送
蔡阿嘎消失6天！　二伯終於吐近況
豬哥連續性騷2秘書　當庭無恥問：很爽齁！
專家示警！　梅雨季「最糟時期」來臨
幼兒園供「簽名同意用藥單」　家長打臉：沒有委託餵巴比妥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台美貿易倡議首批協定　美國會啟動審議核准程序

改善員工生活品質　巴西將測試週休3日

嫌犯雙手反銬竟能用3動作殺警！手槍藏這躲過盤查　全程影片曝

美股漲　週線收紅

川普被起訴！　不當持有機密文件案遭控37項罪名

美官員披露：布林肯下週赴中國進行外交會談

鮮奶放冰箱門錯了！專家揭「最好位置」：擺錯地方壞更快

中國駐韓大使批親美政策！稱賭中國輸「一定後悔」　南韓強烈抗議

當過選美皇后！正妹警察3年連跳2階　遭疑「靠肉體上位」怒反駁

美警目擊UFO發光急墜　居民嚇壞報案「我家後院有外星人」

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀兩方論戰

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

老婆吃完鱈魚香絲頭痛　老公下秒狂嗑撞到頭XD

郭雪芙曾被「耳邊私語」性騷擾　廣告濕身感受色眼神「反映被冷處理」

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

台美貿易倡議首批協定　美國會啟動審議核准程序

改善員工生活品質　巴西將測試週休3日

嫌犯雙手反銬竟能用3動作殺警！手槍藏這躲過盤查　全程影片曝

美股漲　週線收紅

川普被起訴！　不當持有機密文件案遭控37項罪名

美官員披露：布林肯下週赴中國進行外交會談

鮮奶放冰箱門錯了！專家揭「最好位置」：擺錯地方壞更快

中國駐韓大使批親美政策！稱賭中國輸「一定後悔」　南韓強烈抗議

當過選美皇后！正妹警察3年連跳2階　遭疑「靠肉體上位」怒反駁

美警目擊UFO發光急墜　居民嚇壞報案「我家後院有外星人」

6間新餐廳周末出發！新竹超美咖啡廳＋1　旗津喫茶店享受獨處小時光

《蘇丹的復仇》搶佔中東市場　遊戲產業年增速20％吸引陸廠商投入

基隆體育活動中心拆除屋頂突倒塌...工人跳樓輕傷　市府勒令停工

親子伴讀、藝術展演放大居住幸福感！「鳳鳴欣苑」打造人文建築新標竿

老江「紅茶牛奶」必點　高雄市長力推8家經典紅茶「一喝上癮」

都會菁英首選精品宅「博愛賦御」擁中正區絕佳機能及無限前景

高雄新建社宅僅1處蓋好　民眾批「真的太慢」

鋪上半熟鴨蛋與滿滿鮮蚵！花蓮浮誇系滷肉飯　每日限量晚來吃不到

寶可夢四天王「作弊過程」全被錄…官方懲處出爐網怒：遲到禁更久

為信教遷居台中！女疑「借竅驅魔」全身瘀青詭亡　家屬曾勸勿迷信　

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

國際熱門新聞

鮮奶放冰箱門錯了！專家揭最好位置

駱駝病死　動物園「分屍餵老虎」二審緩刑

22歲妹人間蒸發9年　遺體在牆內

人妻全面罷工不做家事　尪3天就求饒

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

嫌犯反銬竟用3動作殺警！手槍藏這躲過盤查

恐怖「巨型蜈蚣」爬牆10秒片　泰網友嚇發毛

川普被起訴！　不當持有機密文件案遭控37項罪名

暴力男「迴旋踢」性侵20歲女　威脅：打死妳

美股漲　週線收紅

布林肯傳下週赴中國進行外交會談

泰78歲高僧天天性侵16歲少女　日夜都要

日本高中生惡搞　壽司郎求償6700萬日圓

警目擊UFO急墜　居民：在我家後院

更多熱門

相關新聞

布林肯傳下週赴中國進行外交會談

布林肯傳下週赴中國進行外交會談

美國官員今天披露，國務卿布林肯（Antony Blinken）下週將前往中國進行外交會談，預料18日抵達當地。

警目擊UFO急墜　居民：在我家後院

警目擊UFO急墜　居民：在我家後院

美10歲女童槍擊亡　她葬禮「抬棺人遭槍殺」

美10歲女童槍擊亡　她葬禮「抬棺人遭槍殺」

川普被聯邦指控　能否再戰2024？

川普被聯邦指控　能否再戰2024？

把膠水當眼藥水　六寶媽就醫切開眼睛片瘋傳

把膠水當眼藥水　六寶媽就醫切開眼睛片瘋傳

關鍵字：

美國北美要聞台美21世紀貿易倡議魏登

讀者迴響

熱門新聞

宜蘭男橫跨3車道　慘遭小貨車撞死

起底無尊20歲照片帥炸！

餵藥案5被告全交保「太妙了」！

郭采潔登台「胸部掉到腰」驚奇畫面被拍！

即／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書

女友穿內衣搭捷運被攔！　他怒：妨礙到誰？

狠心媽1個多月未歸...1歲、2歲女兒遭活活餓死

精品LINE貼圖＋桌布免費下載　

台灣男歌手車禍身亡！享年31歲

阿嬌離婚3年「路邊親臉」　對象起底是女版陳冠希

機車天天擋出入口！店家求讓道「收1回信傻眼了」

水溝撈起粉紅毛球　浮現夢幻斑紋

沒有海鮮！國人「10大食物過敏原」　第1名幾乎天天吃

趙建銘胞弟趙建勳病逝！疑動脈瘤破裂　醫揭危險訊號

震撼！新光金總經理吳欣儒請辭

更多

最夯影音

更多
18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆
朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面