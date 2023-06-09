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桃園市議員張碩芳服務處喬遷　吉祥物「袋鼠酷媽咪人偶」亮相

▲桃園市議員張碩芳服務處喬遷，吉祥物「袋鼠酷媽咪人偶」亮相

▲張碩芳服務處喬遷，吉祥物「袋鼠酷媽咪人偶」(左)正式亮相。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員張碩芳服務處搬新家了！為落實選服工作及提供幕僚團隊更優質、有效率的服務環境，市議員張碩芳9日舉行服務處喬遷茶會，同時正式發表吉祥物「袋鼠酷媽咪人偶」，以示重視婦幼議題，並持續提供「六大護法」諮詢服務。

張碩芳因育有一名早產兒，而深刻體會特兒媽媽的不易，於去年參選市議員時，以「為孩子勇敢發聲」的袋鼠酷媽咪自許，期大家認識早產兒的母親或父親用類似袋鼠、有袋動物照顧幼兒的方法，藉由皮膚接觸皮膚的方式來照顧早產兒，讓早產兒即早感受父母親的愛，而這也是為什麼，早產兒家庭及寶寶常常又被稱為「袋鼠家族、袋鼠家庭」。

▲桃園市議員張碩芳服務處喬遷，吉祥物「袋鼠酷媽咪人偶」亮相

▲張碩芳說：同安街一帶是公公(右)從小成長的環境，鄰里間親切友善。（圖／記者楊淑媛攝）

張碩芳說，桃園是年輕的城市，她的服務案件不乏許多年輕族群，需要被重視的孩子照護、創業等議題，因此她提出包括青創諮詢、早療復健諮詢、會計諮詢、建築諮詢、法律諮詢和心理諮詢的六大護法諮詢；而為了落實選服工作，以及促進各界對婦幼議題的重視，也在今天服務處喬遷，正式發表吉祥物「袋鼠酷媽咪碩芳人偶」，受到大小朋友熱烈歡迎。

▲桃園市議員張碩芳服務處喬遷，吉祥物「袋鼠酷媽咪人偶」亮相

張碩芳服務處位於桃園區中正藝文特區、同安街234號，服務處內有可愛的袋鼠媽咪留言牆、親子量身高牆，並特別增設了更為隱私的空間，以確保前來諮詢法律事宜的民眾能夠得到更好的保護和安全。

▲桃園市議員張碩芳服務處喬遷，吉祥物「袋鼠酷媽咪人偶」亮相

▲新住民姊妹帶來印尼舞蹈及象徵步步高升的薑黃飯祝福喬遷。（圖／記者楊淑媛攝）

包括：市議會邱奕勝議長、立法委員萬美玲、孫文學校張亞中校長，及桃園市議員梁為超、錢龍、陳韋曄，以及市府多名局處首長、里長、桃園市新移民女性關懷協會理事長吳秉蓉和榮譽理事長楊慧青特別帶領新住民姊妹帶來印尼舞蹈及象徵步步高升的薑黃飯祝福喬遷之喜，吸引約200名地方人士出席。

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