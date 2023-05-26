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大陸 大陸焦點 特派現場

挽救生育率再出招！　遼寧18種「輔助生殖」項目納入生育保險支付

▲廣州卵子培養,冰凍。（圖／CFP）

▲醫學相關人員在廣州一間醫院內進行卵子培養及冰凍等作業。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸生育率逐年降低，人口邁向老年化，對未來的國家競爭力產生影響。對此，大陸不僅重新審視生育政策，推動3胎紅利措施等，目的就是要挽救生育率。其中，遼寧擬在7月1日起，率先大陸各地試行將胚胎培養、胚胎移植術（人工受孕）等18項輔助生殖項目納入生育保險目錄。

▲廣州卵子培養,冰凍。（圖／CFP）

《人民網》報導，遼寧省醫療保障局表示，2023年5月5日，印發了《關於調整遼寧省基本醫療保險、工傷保險和生育保險醫療服務項目目錄的通知》（遼醫保〔2023〕33號），將胚胎培養、胚胎移植術等18項輔助生殖項目納入我省生育保險目錄，擬於2023年7月1日全省執行。

據了解，這是遼寧醫保局在回覆民眾留言時提及這項消息，不過，「遼醫保〔2023〕33號」這條已經印發的文件，在遼寧醫保局官方網頁上尚未更新公布。

根據《遼寧省2022年國民經濟和社會發展統計公報》數據顯示，由1‰人口抽樣調查推算，遼寧2022年末常住人口4197萬人；全年出生人口17.2萬人，出生率為4.08‰；死亡人口38.1萬人，死亡率為9.04‰；人口自然增長率為-4.96‰。

現階段，大陸各地均對「輔助生殖項目納入醫保（含生育保險）」目錄持保留態度。北京曾在2022年2月時，對體外受精胚胎培養等53項輔助生殖技術項目進行統一定價，在規範調整醫療服務項目價格之際，還將門診中常見的宮腔內人工授精術、體外受精胚胎培養、胚胎移植術、精子優選處理等16項輔助生殖技術項目納入醫保甲類報銷範圍，新政策原定於2022年3月26日落地。

不過，北京官方最終依醫療保障待遇清單相關規定，輔助生殖技術服務項目納入醫保支付範圍的工作暫緩執行。

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