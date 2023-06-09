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大陸 大陸焦點 特派現場

將1歲、2歲女兒反鎖家中！狠心媽1個多月未歸...孩子遭活活餓死

中國江蘇南京一名女子2013年時將2名女兒反鎖在家，之後便離家未歸，直到1個多月後警方上門探訪，才發現2名女童已經活活餓死。（示意圖／Pixabay）

▲狠心媽用布條將窗戶鎖住，還用尿布將臥室房門卡住。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸一名女子2013年時將2名女兒反鎖在家，之後便離家未歸，直到1個多月後警方上門探訪，才發現2名女童已經活活餓死。而近日大陸最高人民法院公布此案判決結果，這名母親遭無期徒刑定讞。

根據陸媒綜合報導，大陸江蘇南京一名母親因患有毒癮，2013年時將分別2歲及1歲的女兒丟在家中後，便離家好幾天。直到2歲的女兒因為實在太餓，跑出家門被鄰居發現後，立即將2人送往醫院救治才保住一命。

幾天後，女子再次將2名孩童獨自留在家中，留下少量的水和糧食，並使用布條將窗戶鎖住，還用尿布將臥室房門卡住，將2人反鎖在內。之後她便離家未歸，期間還多次向相關部門索取救援金，用來購買毒品、玩樂。

直到1個多月後，警方前往女子家探訪，透過鎖匠打開房門後，才發現2名女童已死亡多時，後續經過法醫驗屍後發現，2孩童並未有明顯外傷、中毒情況，不排除是因為脫水、飢餓、疾病等因素死亡。最終法院認為女子的行為已經構成故意殺人罪，但鑑於當時女子懷有身孕，且遭捕後態度良好，最終判處女子無期徒刑、剝奪政治權利終身。

消息一出也引起網友紛紛留言表示「最可怕的是她又懷孕了，替這個未出世的孩子感到擔憂」、「所以說母親這個詞不是隨便一個女人都能勝任」、「這樣的女人不配擁有孩子！」、「為什麼放著孩子不管啊？真的好狠心」。

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