　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

MeToo風暴延燒民進黨！台灣父權社會根深蒂固　美媒：恐衝擊總統大選

▲《人選之人-造浪者》女子力爆棚，謝盈萱喊：我們不要算了 逼哭眾人。（圖／Netflix提供）

▲《人選之人》謝盈萱喊「我們不要算了」，最後在台灣帶起#MeToo風潮。（圖／Netflix提供）

記者羅翊宬／綜合報導

影視串流平台Netflix在台灣拍攝的虛構政治劇《人選之人－造浪者》爆紅，描述性侵醜聞被執政黨試圖利用權勢壓制，一句「不能就這樣算了」更直接鼓勵受害者勇敢說出來，進而引發#MeToo風潮迅速席捲台灣政治、學術、藝文界，如今外媒也評論，此事暴露出台灣社會根深蒂固的父權規範，認為可能衝擊明年總統大選。

英媒《衛報》以「台灣執政黨受性騷擾指控嚴重衝擊」為標題報導，指出目前身為執政黨的民主進步黨受到一波又一波性騷擾指控的衝擊，顯然台灣目前正在致力應對涵蓋政治圈、媒體界的#MeToo運動，就連總統蔡英文6日也在臉書兩度針對民進黨職員性騷指控向外界道歉，「我們整體社會，必須再次自我教育，性騷事件的人是受害者，而非做錯事的人」。

報導提到，總統府資政顏志發遭一名曾在「小英之友」有8年資歷的女性黨工指控，2018年曾被他拍大腿、摸臀部，顏志發否認上述指控、撤回他對原告提出的誹謗告訴，而曾在天安門事件中鼎鼎大名、來自中國的民運人士王丹也被李姓男子指控，2014年曾在紐約某飯店性侵未遂。

王丹接受《衛報》採訪時提到，他歡迎對方提出訴訟，「因為透過法律手段尋求真相，比起網路上投機更嚴格」。

▲▼李先生遭民運人士王丹強吻事件記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲李姓男子指控，曾遭民運人士王丹強吻。（圖／記者黃國霖攝）

報導描述#MeToo在台灣引爆的過程，首先民進黨前黨工陳汘瑈透過臉書發文，描述其在職場遭到合作導演性騷擾，然而主管卻對此無動於衷，引發各界民眾的分享轉貼，類似的性騷擾指控便如排山倒海般而來，而台灣將於明年1月大選，難免扯上政治因素，部份偏激意見認為陳汘瑈是來自中共的特工，因為他們希望看到台灣執政黨被期盼能和中國建立緊密關係的國民黨拉下台。

報導也提到，台灣最大在野黨國民黨也在隨後陷入性騷擾指控的打擊。

報導分析，蔡英文身為中華民國首任女總統，她一直以來將社會平等視為燈塔，在海峽對岸的中國大陸，女性們面臨愈來愈大的壓力，包括必須堅持傳統的性別角色、提高中國的生育率，然而如今這波晚全球數年的#MeToo風潮在全台擴散，顯露出台灣社會仍深陷在社會根深蒂固的父權規範。

▲▼總統蔡英文執政七週年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文針對黨內性騷指控道歉，外媒認為#MeToo恐影響明年選情。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣大學法律系教授陳昭如指出，「在台灣，#MeToo儼然成為反性暴力運動的象徵，不過它尚未產生結晶效應，受害者仍深陷黑暗者，然而肇事者則逍遙法外......」

至於美媒《華爾街日報》則指出，排山倒海的性騷擾指控正攪動著台灣具親美傾向的執政黨，恐將動搖明年1月的總統大選結果。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／幼兒園「沒拍到餵藥」！　關鍵原因曝光
快訊／控林智堅論文抄襲　余正煌要撤告了
快訊／高雄嫌犯「頸部有勒痕」　緊急送醫
驚悚畫面曝！男遭貨車直接撞上死亡
讓網紅進駕駛艙！民航局罰張國煒等4機師各6萬　2年內再犯罰6
泰78歲高僧天天性侵16歲少女！　日夜都想要
快訊／被控性騷慣犯　藍祖蔚請辭國影中心董座
快訊／戴資穎擊潰中國何冰嬌！　挺進4強
新竹女騎士遭砂石車輾斃！　內輪差釀禍
快訊／朱學恒「斷片」被打臉　他公布真相全說了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國駐韓大使批親美政策！稱賭中國輸「一定後悔」　南韓強烈抗議

當過選美皇后！正妹警察3年連跳2階　遭疑「靠肉體上位」怒反駁

美警目擊UFO發光急墜　居民嚇壞報案「我家後院有外星人」

死亡巧合！美10歲女童遇槍擊亡　她葬禮上「抬棺人」也遭槍殺

澤倫斯基險丟命！視察災區才剛離開　俄軍「飛彈狂轟」同位置

偷見前男友被「Google街景車拍到」　抓包照爆紅女羞認：復合了

16歲少女哭訴天天遭性侵　驚揭78歲住持是色狼！逼坐大腿日夜都要

日皇德仁夫婦17日出訪印尼　即位後首次國是訪問

MeToo風暴延燒民進黨！台灣父權社會根深蒂固　美媒：恐衝擊總統大選

跨性別網紅業配重挫5月銷量　百威淡啤失去「全美最暢銷啤酒」地位

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

家庭號豆漿整罐對嘴喝　男友被罵反擊：住海邊？

廂型車當倉庫擋路被檢舉　竟吊起停頂樓微掛女兒牆

新北幼兒園餵藥案延燒！　檢8日清晨發動二次搜索

中國駐韓大使批親美政策！稱賭中國輸「一定後悔」　南韓強烈抗議

當過選美皇后！正妹警察3年連跳2階　遭疑「靠肉體上位」怒反駁

美警目擊UFO發光急墜　居民嚇壞報案「我家後院有外星人」

死亡巧合！美10歲女童遇槍擊亡　她葬禮上「抬棺人」也遭槍殺

澤倫斯基險丟命！視察災區才剛離開　俄軍「飛彈狂轟」同位置

偷見前男友被「Google街景車拍到」　抓包照爆紅女羞認：復合了

16歲少女哭訴天天遭性侵　驚揭78歲住持是色狼！逼坐大腿日夜都要

日皇德仁夫婦17日出訪印尼　即位後首次國是訪問

MeToo風暴延燒民進黨！台灣父權社會根深蒂固　美媒：恐衝擊總統大選

跨性別網紅業配重挫5月銷量　百威淡啤失去「全美最暢銷啤酒」地位

晶華5月營收5.36億元創新高　年增73％

「黑馬」李佳豪8強首局強壓丹麥名將　惜遭逆轉驚奇之旅告終

餛飩麵第3胖！「11款湯麵」熱量網看呆　營養師：比吃飯NG

新竹市環保績效考核「優等」　打造宜居永續的低碳城市

羅東博愛醫院合作開診生殖中心　凍卵、試管不用一再波奔波

萬海航運5月營收月增0.52%　看部份市場回溫進入正向

鬼鬼剛離開《嗨！營業中2》　正式宣佈：想當媽媽了！

愛犬走失半年…認養會巧遇「長很像的狗」　爸喊名字下秒感動全場

台鐵136週年！花蓮站「花東鐵道風情展」　旅客候車可欣賞

基北北桃公共運輸定期票7／1上路　張善政：攜手打造國際亮眼Mega City

短裙、絲襪、細高跟進女廁　偷拍男被逮還辯裝扮是嗜好

國際熱門新聞

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

22歲妹人間蒸發9年　遺體在牆內

暴力男「迴旋踢」性侵20歲女　威脅：打死妳

AI女模「五月愛」寫真集停售

日本高中生惡搞　壽司郎求償6700萬日圓

表哥狂求歡「想和妳親親」　妹子被騷擾5年開大絕

泰78歲高僧天天性侵16歲少女　日夜都要

血崩急診！她流產慘收「塑膠袋嬰屍」崩潰

烏大壩潰堤屍體泡水　當地人沒乾淨水喝

她甩肉105kg！變身正妹竟後悔：性生活毀了

中樂透！男吸雕像乳頭還願　疑觸怒神明5人慘死

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

日本電車痴漢團隊起底　淫魔親教如何偷拍

美參議員杯葛　台灣租稅協定法案延審

更多熱門

相關新聞

快訊／被控性騷慣犯！藍祖蔚請辭國影中心董座：不想成為政治砲灰

快訊／被控性騷慣犯！藍祖蔚請辭國影中心董座：不想成為政治砲灰

知韓文化協會執行長朱立熙7日深夜在臉書發文，揭發「國家電影及視聽文化中心」現任董事長藍祖蔚為「性騷擾慣犯」，指出他「待過的職場都因為不名譽而黯然離職」。藍祖蔚昨雖在臉書貼文澄清否認，但今天在臉書貼文宣布請辭，因不想成為政治砲灰，並表示這會是他在臉書上的最後一篇文章。

快訊／朱學恒「斷片」被打臉　他公布真相全說了！

快訊／朱學恒「斷片」被打臉　他公布真相全說了！

朱學恒喝到「斷片」爆性騷！他好奇是啥感覺

朱學恒喝到「斷片」爆性騷！他好奇是啥感覺

遇到性騷擾怎麼辦？　黃珊珊揭「唯一選擇」：勇敢站出來

遇到性騷擾怎麼辦？　黃珊珊揭「唯一選擇」：勇敢站出來

法院判陳雪生性騷范雲須賠8萬　王鴻薇：要他退選我認為不適合

法院判陳雪生性騷范雲須賠8萬　王鴻薇：要他退選我認為不適合

關鍵字：

國際焦點MeToo性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

台灣男歌手車禍身亡！享年31歲

即／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書

朱學恒「狂批性騷」鍾沛君當下表情曝光　網炸鍋了

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

朱學恒中斷直播！　她在現場錯愕離場

即／台南某國小男老師墜樓　當場失去生命跡象

即／趙建銘親弟趙建勳腦幹出血病逝

即／氣象局0：20發7縣市豪大雨特報

這集真的猛！朱學恒「180秒放送事故」她拿文件狂遮

朱學恒認性騷「唐綺陽罕說重話」！

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

更多

最夯影音

更多
港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！
嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面