　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

朱學恒喝到「斷片」爆性騷！他好奇是啥感覺　網曝經驗：直接昏睡

▲▼ 。（圖／翻攝朱學恒YouTube、鍾沛君臉書）

▲朱學恒性騷鍾沛君，朱稱當時因喝到「斷片」沒有記憶。（圖／翻攝朱學恒YouTube、鍾沛君臉書）

實習記者林郁婷／綜合報導

國民黨市議員鍾沛君自爆曾遭名嘴朱學恒性騷擾，對此，朱學恒稱當時喝到斷片，因此什麼都不記得，也讓「斷片」一詞引發討論。就有網友好奇「到底斷片是什麼感覺」，表示自己只有暈倒昏迷的經驗，好奇「有人喝到斷片嗎？」不少有經驗的人則表示，「真的就是上一秒在這邊，下一秒睜開眼已經在不同地方了」。

原PO在PTT以「女孩們有斷片的經驗嗎？」為題發文，他表示自己因為不會喝酒，實在無法感受到什麼是斷片？只有幾次短暫昏迷的經驗，「一次是學校大熱天朝會，中暑就暈了，一次是公司主管訓話時，莫名其妙暈過去，醒來就在救護車上了，聽說血糖過低也會？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出網友們分享自己的經驗，「真的就是上一秒在這邊，下一秒睜開眼已經在不同地方了」、「真的有，喝到一個程度後，當下都還有行為能力，但隔天醒來對前一天的發生的事完全空白。以前我也不相信斷片，後來有一次喝掛，對前一天睡前大概4小時的事完全無記憶，超可怕」、「直接登出到隔天」。

有些人認為斷片和性騷擾是兩回事，「斷片的人應該不可能有辦法對別人做出不禮貌或誇張的舉止，畢竟你會直接昏倒根本啥事都不會做，還會需要別人攙扶」、「斷不斷片根本不是重點，重點是要為行為負責」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／雨狂下！大片土石崩落　雙向交通中斷
快訊／超商浩克結婚了！
快訊／園長、教師等8人全複訊完　她2萬交保
快訊／大雷雨狂灌！馬路「變超長水道」　畫面曝光
快訊／周士淵再婚！老婆「已懷胎5月」身分曝光　前妻說話了
快訊／下班注意！16縣市豪大雨特報　挾雷擊強陣風
5億高中生是「愛笑的學霸」！畢業前夕亡　同學錯愕不捨：永別了
台中女「四肢瘀青」 亡　2女室友落跑4天找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／被控性騷慣犯！藍祖蔚請辭國影中心董座：不想成為政治砲灰

12星座「最新一周運勢曝光」！天蠍有好運　摩羯注意交通安全

下周梅雨鋒面橫躺！滯留4天不走「下到發霉」　雨灌到紫爆熱區曝

朱學恒喝到「斷片」爆性騷！他好奇是啥感覺　網曝經驗：直接昏睡

彰化4人會考滿級分　埔心國中體育班出狀元...帥氣拳擊手5A++

快訊／大雷雨狂灌！汐止「大同路變水道」　畫面曝光

還是沒車禮讓！台南老夫妻過馬路「呆站90秒」　網嘆：風頭過了

強化取締汽機車噪音！環保署：聲音照相設備「倍增至306套」

快訊／下班注意！16縣市豪大雨特報　挾雷擊強陣風

溪邊玩水「1區域」最致命！救援成功率近0　警世神文瘋傳

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

家庭號豆漿整罐對嘴喝　男友被罵反擊：住海邊？

廂型車當倉庫擋路被檢舉　竟吊起停頂樓微掛女兒牆

新北幼兒園餵藥案延燒！　檢8日清晨發動二次搜索

快訊／被控性騷慣犯！藍祖蔚請辭國影中心董座：不想成為政治砲灰

12星座「最新一周運勢曝光」！天蠍有好運　摩羯注意交通安全

下周梅雨鋒面橫躺！滯留4天不走「下到發霉」　雨灌到紫爆熱區曝

朱學恒喝到「斷片」爆性騷！他好奇是啥感覺　網曝經驗：直接昏睡

彰化4人會考滿級分　埔心國中體育班出狀元...帥氣拳擊手5A++

快訊／大雷雨狂灌！汐止「大同路變水道」　畫面曝光

還是沒車禮讓！台南老夫妻過馬路「呆站90秒」　網嘆：風頭過了

強化取締汽機車噪音！環保署：聲音照相設備「倍增至306套」

快訊／下班注意！16縣市豪大雨特報　挾雷擊強陣風

溪邊玩水「1區域」最致命！救援成功率近0　警世神文瘋傳

日皇德仁夫婦17日出訪印尼　即位後首次國是訪問

MeToo風暴延燒民進黨！台灣父權社會根深蒂固　美媒：恐衝擊總統大選

快訊／被控性騷慣犯！藍祖蔚請辭國影中心董座：不想成為政治砲灰

年輕購屋族江翠圓夢　「福林沄典」訂簽3%輕鬆享雙北核心機能

嘉義新悦飯店引進米其林食材　打造精品「沙姜鹽焗桂丁雞」　

20隻台灣黑熊因人為死傷！「黑熊媽媽」悲痛籲7建議：要忍到何時

快訊／戴資穎「絕好調」拍落中國何冰嬌　挺進新加坡賽4強

分析／新北餵毒案越滾越大！侯友宜後院失火　危機還是轉機？

又是內輪差釀禍！女騎士遭右轉砂石車撞翻　倒地被輾噴血慘死

陸央行副行長范一飛遭雙開　被控「靠金融吃金融」

短裙、絲襪、細高跟進女廁　偷拍男被逮還辯裝扮是嗜好

生活熱門新聞

朱學恒「狂批性騷」鍾沛君當下表情曝光　網炸鍋了

朱學恒中斷直播！　她在現場錯愕離場

即／氣象局0：20發7縣市豪大雨特報

這集真的猛！朱學恒「180秒放送事故」她拿文件狂遮

DEUX結束經營！顧客轟：等一年收嘸退款

尪堅持兒請假2天「參加阿祖喪禮」 她怒：不去不行嗎

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

國中會考成績今出爐！8點開放查詢

快訊／氣象局深夜發6縣市大雨特報

快訊／掰了！　朱學恒無限期停止公眾活動

網紅「金針菇」泡菜違法添加糖精　衛生局追源頭：最重罰300萬

常吃「1日本料理」！40歲男腎衰竭　醫揭恐怖後果

國家警報響了！雷雨彈轟3縣市　1地防災告警防暴雨

鋒面逼近！15縣市大雨特報　警戒到入夜

更多熱門

相關新聞

遇到性騷擾怎麼辦？　黃珊珊揭「唯一選擇」：勇敢站出來

遇到性騷擾怎麼辦？　黃珊珊揭「唯一選擇」：勇敢站出來

政壇性騷擾案連環爆，前台北市副市長黃珊珊9日表示，她擔任律師和議員多年，看到很多這種情況發生，其實只有一個選擇，就是勇敢站出來，這樣才能保護自己也保護別人別再受害，而這同時也是放過自己，不再擔心受怕的唯一方法。

法院判陳雪生性騷范雲須賠8萬　王鴻薇：要他退選我認為不適合

法院判陳雪生性騷范雲須賠8萬　王鴻薇：要他退選我認為不適合

駁斥「感謝加害人」說法　徐巧芯宣布：不會跟朱學恒有直播節目

駁斥「感謝加害人」說法　徐巧芯宣布：不會跟朱學恒有直播節目

「縱貫線教父」議員女兒也遇鹹豬手！

「縱貫線教父」議員女兒也遇鹹豬手！

李正皓為性平風波退選　點名陳雪生：你怎麼還選得下去？

李正皓為性平風波退選　點名陳雪生：你怎麼還選得下去？

關鍵字：

鍾沛君朱學恒性騷擾斷片PTT

讀者迴響

熱門新聞

台灣男歌手車禍身亡！享年31歲

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

朱學恒「狂批性騷」鍾沛君當下表情曝光　網炸鍋了

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

朱學恒中斷直播！　她在現場錯愕離場

即／台南某國小男老師墜樓　當場失去生命跡象

即／趙建銘親弟趙建勳腦幹出血病逝

即／氣象局0：20發7縣市豪大雨特報

朱學恒認性騷「唐綺陽罕說重話」！

即／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

這集真的猛！朱學恒「180秒放送事故」她拿文件狂遮

更多

最夯影音

更多
港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！
嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面