朱學恒喝到「斷片」爆性騷！他好奇是啥感覺　網曝經驗：直接昏睡

▲朱學恒性騷鍾沛君，朱稱當時因喝到「斷片」沒有記憶。（圖／翻攝朱學恒YouTube、鍾沛君臉書）



實習記者林郁婷／綜合報導

國民黨市議員鍾沛君自爆曾遭名嘴朱學恒性騷擾，對此，朱學恒稱當時喝到斷片，因此什麼都不記得，也讓「斷片」一詞引發討論。就有網友好奇「到底斷片是什麼感覺」，表示自己只有暈倒昏迷的經驗，好奇「有人喝到斷片嗎？」不少有經驗的人則表示，「真的就是上一秒在這邊，下一秒睜開眼已經在不同地方了」。

原PO在PTT以「女孩們有斷片的經驗嗎？」為題發文，他表示自己因為不會喝酒，實在無法感受到什麼是斷片？只有幾次短暫昏迷的經驗，「一次是學校大熱天朝會，中暑就暈了，一次是公司主管訓話時，莫名其妙暈過去，醒來就在救護車上了，聽說血糖過低也會？」

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貼文一出網友們分享自己的經驗，「真的就是上一秒在這邊，下一秒睜開眼已經在不同地方了」、「真的有，喝到一個程度後，當下都還有行為能力，但隔天醒來對前一天的發生的事完全空白。以前我也不相信斷片，後來有一次喝掛，對前一天睡前大概4小時的事完全無記憶，超可怕」、「直接登出到隔天」。

有些人認為斷片和性騷擾是兩回事，「斷片的人應該不可能有辦法對別人做出不禮貌或誇張的舉止，畢竟你會直接昏倒根本啥事都不會做，還會需要別人攙扶」、「斷不斷片根本不是重點，重點是要為行為負責」。

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