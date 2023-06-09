快衝！超商開賣「現滷大豆干」了　加碼吃全新阿薩姆紅茶茶葉蛋

▲超商開賣現滷大豆干。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼買得到烤地瓜、蒸玉米後，有超商強勢推出全新現滷「銷魂大豆干」，使用阿薩姆茶葉結合使用生醬汁製成的滷汁、數種中藥材一起滷煮，大口咬下軟嫩入味，肯定要搶吃一波，即日起於全台100多間門市搶先開賣，至6月28日前還可享「第2件8折」優惠；加碼吃全新茶葉蛋新品「阿薩姆紅茶茶葉蛋」，趕緊衝門市了。

▲現滷整塊豆干香氣十足。

OK mart強勢開賣最新現滷「銷魂大豆干」，使用整塊非基改大黑豆干，放進阿薩姆茶葉結合天然發酵醬醪抽取的生醬汁滷汁，再搭配數種中藥材，像是桂枝、小茴香、甘草、當歸、川芎等一起滷煮入味，不僅茶香濃厚，豆干更是口感軟嫩、香氣十足，目前搶先於全台100多間門市上市，至6月28日前還有「第2件8折」優惠等吃。

▲茶葉蛋也推出新口味「阿薩姆紅茶茶葉蛋」。

另，加碼還推出全新「阿薩姆紅茶茶葉蛋」，嚴選優良雞蛋，放進香氣獨特阿薩姆茶葉搭配甘醇生醬油及數種中藥材滷煮入味，口感茶香濃厚、Q彈入味，茶葉蛋控們趕緊衝嚐鮮。

▲「全家X鮮乳坊」推出最新9款烘焙甜點。

另，甜點控則不能放過「全家X鮮乳坊」聯名推出的最新9款烘焙甜點，首推只在700間有SO HOT炎選現烤點心櫃門市販售的「鮮奶富士山千層」，是由多層酥脆餅皮結合濃郁鮮奶製成，每一口都是滿滿奶香滋味，還有超Q的「鮮乳捲蛋糕」，不僅有著特色乳牛紋路蛋糕體，搭配濃郁鮮乳內餡，同樣超好吃，而「優格泡芙蛋糕」則是選用泡芙蛋糕體搭配鮮乳坊生乳優格調配的內餡，完美結合濃郁奶香與酸甜優格。

烘焙麵包系列則推薦必吃「綿柔奶奶布里歐」，嚴選紐西蘭天然無水奶油結合桂芳鮮乳、雞蛋，製成濃醇香的麵包體，口感柔軟綿密，還有「毛毛蟲奶露麵包」，以紐西蘭天然奶油、牛奶巧克力打造滑順奶霜，並加入些許海鹽，口感鹹甜好吃，再來是「鮮乳可可蒸果」，濕潤柔軟的牛奶蒸蛋糕灌入香甜可可餡，每一口都超滿足，另外還有「鮮奶核桃麵包」、「鮮奶餐包」及「鮮乳虎皮蛋糕捲」任挑任選，即日起於門市就能買到。