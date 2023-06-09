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鐵路便當節開跑！他天未亮拖行李衝北車　只為一款全場最貴便當

▲▼台鐵鐵路便當節開跑，吸引大批民眾排隊。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵鐵路便當節開跑，吸引大批民眾排隊，有民眾凌晨4點半就拖著行李到車站搶頭香。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵舉辦「鐵路便當節」今(9日)起連4天登場，42家業者參展創新高，國外業者推出超過逾60款便當美食開賣，今凌晨4點半天未亮就有民眾拖著行李箱衝台北車站排隊，搶頭香購買全場最貴、999元「A5本部牛」EMU3000型特仕版陶瓷便當盒，該民眾低調表示，為搶這款便當，他昨深夜11點多就搭客運夜車北上。

為期4天的2023第8屆鐵路便當節，今(9)起在台北車站盛大登場，以「啟程‧享食‧永續」為主題，融合多元市集及互動裝置，參與業者創歷年新高，共有42家國內外業者，包含12家日本鐵道業者以及斯里蘭卡鐵道業者，另還有地方縣市政府、鐵道文化園區及國內各產共襄盛舉，總計有超過60款便當和美食於今天上午11點同步開賣。

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一名天未亮就拖著行李箱出現台北車站排隊的民眾低調表示，他昨(8日)深夜11點半搭客運夜車從高雄北上到台北車站，凌晨4點半搶頭香排第一個，主要是為了買台鐵「A5本部牛」EMU3000型特仕版陶瓷便當盒，雖然售價999元，但他很喜歡，他本身也是鐵道迷。

▲▼台鐵鐵路便當節開跑，吸引大批民眾排隊。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵鐵路便當節開跑，民眾簡先生凌晨5點就到車站排隊。（圖／記者李姿慧攝）

另一名凌晨五點就來排隊的簡先生，今搶頭香買到日本JR推出E956 ALFA-X次世代新幹線便當、E5系新幹線便當，簡先生表示，他為了今天便當節特別排休假，昨天下午就先從台中搭台鐵普悠瑪號上台北，住飯店過夜一晚，凌晨快5點就走過來台北車站，今年是他第三次參加鐵路便當節活動，雖然要站6個小時才能買到便當，但他打打遊戲玩一下手機時間就過了，今天目標要買到4款便當，預算2千元。

行政院長陳建仁今(9日)也出席鐵路便當節開幕式，陳建仁表示，疫情減緩後，世界各國開放國境，將迎接充滿機會新型態旅遊，希望今年有600萬國際觀光客來台，國內觀光旅遊蓬勃發展，盼大家一起努力讓台灣觀光蓬勃發展。鐵路便當節把便當、文創、旅遊、百貨串連起來，今年也是業者參加家數最多的一次。

▲▼台鐵鐵路便當節開跑，吸引大批民眾排隊。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵鐵路便當節開跑，吸引大批民眾排隊。（圖／記者李姿慧攝）

交通部長王國材表示，鐵路便當節已經是台鐵重要活動，有很多國內外業者參加，鐵道旅遊是觀光旅遊很重要一部分，台鐵便當更是鐵道旅遊重要元素，用美食把觀光串起來；台鐵有240個車站，幾乎都是各地最重要核心地帶，串聯文化觀光，讓鐵道旅遊在全國變成很重要的一部分，台灣今年目標要有600萬國際旅客來台，目前已有225萬人來台，目標6月底要到265萬人，鐵道旅遊將扮演重要角色。

今鐵路便當節現場除了有各家參展業者推出多款鐵路便當及周邊限定商品外，台鐵的6家便當店嚴選「海洋之心生態標章認證」的在地國產永續海鮮等在地食材特製的各款特色便當，更推出「A5本部牛」EMU3000型特仕版陶瓷便當盒及復刻懷舊造型便當盒等限定鐵路便當。

▲▼台鐵鐵路便當節開跑，吸引大批民眾排隊。（圖／記者李姿慧攝）

▲鐵路便當節開跑，台鐵攤位也擠滿排隊民眾。（圖／記者李姿慧攝）

展區活動則有台鐵便當復古手繪鐵道風景傳統紙盒與懷舊鋼盒展示、台鐵工字軌便當盒鐵道意象打卡牆、飛鏢體驗、電流急急棒的「鐵道挑戰賽」與超級拼拼樂等闖關集點活動、創意DIY手作課程與舞台活動。

台鐵局局長杜微表示，藉由解構台鐵便當的每樣特色食材，不僅提示民眾惜食愛物，更要傳遞出永續發展的重要性。如今鐵路便當節已是傳播鐵道文化與擴大國際交流的重要平台，邀民眾6月9日至12日體驗鐵道嘉年華。

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