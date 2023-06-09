陸商務部推汽車促銷活動　強化購車優惠政策

▲山東汽車製造廠。（圖／CFP）
記者蔡紹堅／綜合報導
中國大陸商務部8日宣布，將推動為期半年的汽車促銷活動，措施包含強化購車優惠政策的支持，充分發揮地方財政資金作用，鼓勵金融機構出台汽車信貸金融支持措施等。
商務部指出，要聚焦全鏈條促進汽車消費，各地充分發揮百座城市帶動作用，聚焦新車銷售、二手車交易、報廢更新、以舊換「新」（新能源汽車）、汽車後市場等內容，因地制宜打造系列汽車展銷活動，持續「拉動增量、盤活存量、帶動關聯」，全鏈條全過程促進汽車消費。
商務部說，要強化購車優惠政策支持，加強活動經費、場地等保障，協調推動地方、企業等出台支持汽車消費的針對性政策舉措，充分發揮地方財政資金作用，鼓勵金融機構出台汽車信貸金融支持措施。
商務部還說，要推動完善農村充電基礎設施，積極協調推動完善農村地區充電基礎設施體系，依託縣鄉商業網點、企事業單位等場所，合理推進農村集中式公共充電樁場站建設。積極協調有關部門做好農村充電樁建設用地、電網支撐等保障工作。
商務部提到，將結合「2023消費提振年」工作安排，統籌開展「百城聯動」汽車節和「千縣萬鎮」新能源汽車消費季活動，充分發揮地方、企業、行業協會作用，順應城鄉居民多樣化購車需求，打通全鏈條、貫通全渠道、聯通線上線下，組織全國百餘城市協調聯動，推動千餘縣（區）競相參與，帶動萬餘鎮（鄉）共享盛惠，營造良好氛圍，促進汽車消費，惠及廣大人民群眾。
活動安排方面，商務部稱，將建立「百城聯動」重點活動清單。各地統籌部署汽車促消費活動，擇優推薦3到5個「百城聯動」候選城市及其重點汽車促消費活動安排，選取特色鮮明、優勢互補的約100個城市，形成「百城聯動」重點活動清單。
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