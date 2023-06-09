網紅「金針菇」泡菜違法添加糖精　衛生局抽驗追源頭：最重罰300萬

▲金針菇品牌泡菜被查出違規添加糖精鈉鹽，緊急下架回收退款。（圖／翻攝自臉書／韓勾ㄟ金針菇）

記者洪巧藍／台北報導

百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」推出「金家ㄟ」泡菜，但在近日被台北市衛生局發現違規添加「糖精鈉鹽」（甜味劑），金針菇昨（8）日已經宣布緊急回收泡菜並全面退款。北市衛生局今（9）日證實，該案件是接獲民眾檢舉，由於「糖精鈉鹽」不能添加於泡菜，昨日已前往公司抽驗產品；另一方面同步請新北衛生局前往製造工廠稽查，若真的直接添加糖精，最高可處300萬元罰款。

北市衛生局食藥科科長陳怡婷表示，這起事件是接獲民眾檢舉該泡菜產品疑似添加「糖精鈉鹽」，這款糖精是合法添加物，但添加範圍主要是梅粉、代糖，不可以添加在泡菜裡面，已經於昨日前往公司對產品進行檢驗，要10個工作天。

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另一方面，已請新北衛生局前往工廠瞭解製程和原料，如果直接添加就是違反《食安法》可處分3萬至300萬元罰款，產品回收下架；但如果是其他原料帶入，必須瞭解原料添加是否有合法性。

品牌方表示，8日上午11點接獲台北市衛生局稽查人員通知，得知「正宗韓式」口味泡菜含有糖精鈉鹽，於是第一時間就將產品送交檢驗，也馬上開始進行內部查核，並預防性下架官網產品。他們在下午收到合作製造商回覆，對方承認從今年4月開始，便擅自添加含有糖精鈉鹽成分的材料在「正宗韓式」、「蔥泡菜」2款泡菜當中。

因此，品牌方緊急發表公告道歉：「造成消費者不安及擔憂，再次鄭重地致上萬分歉意。」他們表示，已立刻停售由該製造商所產製的所有品項，送交第三方公正機關進行檢驗，並將全面回收3月29日至今出售的「正宗韓式」、「蔥泡菜」2款泡菜，承諾將會啟動退款程序，全額退款給所有消費者。

▲金針菇品牌自行進行內部核實，確認有2款泡菜違規添加糖精鈉鹽。（圖／翻攝自臉書／韓勾ㄟ金針菇）

▲金針菇發出道歉公告。（圖／翻攝自臉書／韓勾ㄟ金針菇）