恐怖保母夫妻虐2月大男嬰！害腦出血+癲癇+多處骨折　法院重判9年

▲台南一對夫妻擔任保母涉虐嬰。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者劉人豪／台南報導



台南一對夫妻受委託，要照料剛出生滿兩個月的男嬰，沒想到男嬰遭虐待快一個月，送醫檢查治療後仍有頑固型癲癇與發展遲緩之神經學後遺症、發展遲緩，台南地方法院審理後依故意對兒童犯傷害致人重傷罪，判該對夫妻各有期徒刑9年。

台南一對領有保母證照的陳男、蔡女夫妻，2021年時受陳姓夫妻委託照顧剛出生僅2個月大的兒子，沒想到陳男情緒控制不佳，竟以雙手用力抓握男嬰雙側小腿向外扭轉、用力凹折腳底板、用力揉捏腳趾關節，多次抓握男嬰雙腳方式拖動，且在準備移置男嬰時用拋落床上或地面上的方式。

另外陳男在把男嬰放到嬰兒座椅時，用力將男嬰雙手撐開反折，直到男嬰左手發出斷裂聲，且數次用力將男嬰拋進嬰兒座椅內，並用力搖晃嬰兒座椅兩側扶手。而蔡女知悉丈夫有上述行為，僅消極口頭提醒或未制止，造成男嬰嚴重傷害。

陳男跟蔡女照顧男嬰約1個月後，男嬰出現出現抽搐、意識喪失等症狀，送往醫院急救檢查後，發現男嬰有嬰兒痙攣、硬腦膜下出血、視網膜出血、蜘蛛膜下腔出血、左肱骨幹骨折、雙側遠端股骨幹骺骨骨折、左近端脛骨幹骺骨折、右遠端肱骨幹骺骨折，及左股骨、脛骨、腓骨骨膜增生之傷害，而經治療後仍存有頑固型癲癇與發展遲緩之神經學後遺症，發展能力大約為正常兒童的70%，動作發展較同齡標準遲緩1個月，認知發展較同齡標準遲緩2個月之重大、難治之重傷害。

男嬰父親痛訴，小孩快兩歲，到現在站都站不穩，還要去扶他，只能站立3秒就會倒下來，走路一定要大人攙扶，也還沒有辦法叫爸爸媽媽，沒辦法發疊音，完全沒有辦法表達基本生活需求，餓了就哭，無法表達，跟剛出生的嬰兒是一樣的，而且癲癇是一輩子都好不了，現在要吃三種藥物，份量相當於大人的份量。

法院認為，陳男跟蔡女收托後，陳男因自身壓力及情緒控管不佳，基於發洩之心態對男嬰傷害、凌虐，受有重大難治重傷害，而蔡女應對男嬰有更高照顧義務，怎在收托後將照顧義務全部加諸在陳男身上，且查獲後不但辯詞反覆、最後更是否認犯行、實未見其有任何悔意，2人至今也沒有賠償男嬰父母或徵得原諒，台南地方法院依故意對兒童犯傷害致人重傷罪，判陳男跟蔡女各有期徒刑9年。