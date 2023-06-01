　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

迎接畢業季！電信推指定資費抽30萬「全球任選地點」雙人機票

▲中華電信。（圖／中華電信提供）

▲中華電信推出畢業季優惠。（圖／中華電信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

中華電信今推出畢業季活動，即日起申辦精采5G贈點方案不限資費即可獲得刮刮樂一張，有機會刮中Hami Point 3,000點等超過一萬個獎項，Hami Point一點等於一元，總獎值逾百萬。

中華電信也同步推出學生獨享優惠，活動期間持學生證申辦精采5G指定購機方案，享Android手機、熱門家電等指定機型折價最高2,000元。搭配加值服務享Hami Video電視館或Google One 100GB首年月繳優惠二選一，再加碼送最高50GB流量券。

申辦上述方案並下載Hami Pay APP完成抽獎登錄作業，即可參加抽獎活動，有機會獲得價值新台幣30萬的全球任選地點雙人來回機票或國內外熱門航點機票等豪禮，此外還有東北亞、台灣離島來回機票、Apple Watch等豪禮。6月10日前申辦再加碼抽出東南亞來回機票5名，活動自即日起至7月02日止。

即日起持學生證申辦精采5G月繳999元，綁約30個月，多款5G手機及熱門家電，搭配購機加碼折2,000元，獨家SONY Xperia 1 IV 12G/512G專案價23,490；SAMSUNG Galaxy A34 5G 6G/128G 、Panasonic直立式輕量型無線吸塵器，0元帶回家。搭配指定資費iPhone 14享舊機回收換購新機加碼折價2,000元、iPhone13現折3,000元。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
礁溪飯店裝針孔抓到了！竟是「約砲自拍」忘記帶走
《黑暗榮耀》大學版！　男大生系館頂樓遭打到腦震盪
親綠插畫家爆性騷！小模繩縛照外流　淚：反被檢討
李坤城兒斥「厝都讓惡人巧取」！　心疼阿公80歲還做管理員
性騷導演曾入圍金鐘獎！車上伸狼爪　她痛揭恐怖過程
不是邊充邊用！　害iPhone電池短命「關鍵曝」
快訊／租屋29樓墜下慘死　家人驚：昨天才剛搬來　
就是現在！foodpanda現折150元　免費30次外送
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

有更多新功能！外媒：Google天氣App將「獨立」更新

迎接畢業季！電信推指定資費抽30萬「全球任選地點」雙人機票

對下一代摺疊機有信心　爆料曝：三星預計銷售1500萬台

不愛Pixel 7a？　外媒盤點這5款CP值機種

正式走入歷史！初代iPad Air列入「過時產品」

不是邊充邊用！3C達人實測1年　害iPhone電池短命「關鍵曝」

傳蘋果頭戴式裝置將登場　外媒曝：前所未有的製造挑戰

蘋果App Store創 1.1 兆美元銷售額　這類App解封後超夯

快訊／台灣開放了！ChatGPT手機版果粉搶先下載　Android還要再等等

ChatGPT官方App開放下載！火速衝上排行榜第一　安裝細節一次看

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

有更多新功能！外媒：Google天氣App將「獨立」更新

迎接畢業季！電信推指定資費抽30萬「全球任選地點」雙人機票

對下一代摺疊機有信心　爆料曝：三星預計銷售1500萬台

不愛Pixel 7a？　外媒盤點這5款CP值機種

正式走入歷史！初代iPad Air列入「過時產品」

不是邊充邊用！3C達人實測1年　害iPhone電池短命「關鍵曝」

傳蘋果頭戴式裝置將登場　外媒曝：前所未有的製造挑戰

蘋果App Store創 1.1 兆美元銷售額　這類App解封後超夯

快訊／台灣開放了！ChatGPT手機版果粉搶先下載　Android還要再等等

ChatGPT官方App開放下載！火速衝上排行榜第一　安裝細節一次看

黃仁勳明見鴻海、台積電高層　電腦展逛華碩畫面曝光

不要哭！兄弟輸球悲傷無助？小球迷哭慘了

永豐金Q1獲利創新高　總座看好後市「逐季走高」

人均不到2千！妹子捧場好友餐廳「結帳噴3萬↑」看明細悶爆：超盤

6月機票優惠！台灣虎航全線899起明開賣　飛首爾免費托運行李+1件

玉山行青年營6月中旬開放報名　挑戰玉山主峰、培養護山團隊精神

找早餐店闆娘幫跑紅白帖　花蓮副議長A助理費129萬...認罪換免囚

焦糖急了：民進黨準備複製2018潰敗！　曝勝敗關鍵

六月嘆教養困難「媽媽、老婆最難當」　為家庭讓步變無敵鐵金剛

喜歡「排休or見紅休？」　過來人答案很誠實：沒休息到的感覺

鐵肺女夜市拿麥飆唱！　民眾圍觀：台灣好聲音

3C家電熱門新聞

邊充邊用也OK！害iPhone電池短命「關鍵曝」

ChatGPT官方App開放下載　安裝細節一次看

他PO「全黑影片」無內容音樂！點閱竟破4500萬

升級不能「後悔」　蘋果停止簽署 iOS 16.4.1

快訊／台灣開放ChatGPT手機版

不愛Pixel 7a？　外媒盤點這5款CP值機種

正式走入歷史！初代iPad Air列入「過時產品」

Google實習生月領10萬？台灣官方回應：薪資很有競爭力

傳蘋果頭戴式裝置將登場　外媒曝：前所未有的製造挑戰

對下一代摺疊機有信心　爆料曝：三星預計銷售1500萬台

蘋果App Store創 1.1 兆美元銷售額　這類App解封後超夯

繪圖功能再進化　蘋果獲得iPad Pro 「懸停」功能專利

快備份！　蘋果宣布「我的照片串流」7／26關閉

評測／HTC U23 Pro實機開箱　新手體驗元宇宙的最好選擇

更多熱門

相關新聞

中華電信攜戴資穎植樹造海岸綠帶

中華電信攜戴資穎植樹造海岸綠帶

中華電信與林務局合作「拍下勝利、種下樹木、一起護地球」的植樹活動，攜手中華電信永續發展傳播天使台灣羽球天后戴資穎，帶領粉絲們一起親手種下樹苗，之前中華電信曾經承諾，只要戴資穎每贏得一場球賽，中華電信就會種下100棵樹木攜手林務局造林，ETtoday小編小孟今天要來驗收成果！

中華電股東會近14小時落幕　配發現金股利4.7元

中華電股東會近14小時落幕　配發現金股利4.7元

未查核大量申購者「門號變詐團使用」

未查核大量申購者「門號變詐團使用」

防駭守門員守護你的網路安全

防駭守門員守護你的網路安全

中華電信董座交接　新任郭水義：要讓市值佔穩兆元

中華電信董座交接　新任郭水義：要讓市值佔穩兆元

關鍵字：

中華電信

讀者迴響

熱門新聞

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

南韓名模癌逝「瞞病情走伸展台」　好友崩潰收死訊：原諒我躲著妳

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺頂死在牆上

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

陳建州親妹重病住院24天　「等器官移植才有機會」

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面