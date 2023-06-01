迎接畢業季！電信推指定資費抽30萬「全球任選地點」雙人機票

▲中華電信推出畢業季優惠。（圖／中華電信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

中華電信今推出畢業季活動，即日起申辦精采5G贈點方案不限資費即可獲得刮刮樂一張，有機會刮中Hami Point 3,000點等超過一萬個獎項，Hami Point一點等於一元，總獎值逾百萬。

中華電信也同步推出學生獨享優惠，活動期間持學生證申辦精采5G指定購機方案，享Android手機、熱門家電等指定機型折價最高2,000元。搭配加值服務享Hami Video電視館或Google One 100GB首年月繳優惠二選一，再加碼送最高50GB流量券。

申辦上述方案並下載Hami Pay APP完成抽獎登錄作業，即可參加抽獎活動，有機會獲得價值新台幣30萬的全球任選地點雙人來回機票或國內外熱門航點機票等豪禮，此外還有東北亞、台灣離島來回機票、Apple Watch等豪禮。6月10日前申辦再加碼抽出東南亞來回機票5名，活動自即日起至7月02日止。

即日起持學生證申辦精采5G月繳999元，綁約30個月，多款5G手機及熱門家電，搭配購機加碼折2,000元，獨家SONY Xperia 1 IV 12G/512G專案價23,490；SAMSUNG Galaxy A34 5G 6G/128G 、Panasonic直立式輕量型無線吸塵器，0元帶回家。搭配指定資費iPhone 14享舊機回收換購新機加碼折價2,000元、iPhone13現折3,000元。