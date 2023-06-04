台大港生劉家儀「在港悼念六四」被捕　陸委會：籲港尊重表意自由

▲台大研究生協會4日聲援被港警逮捕的台大研究生劉家儀​。（圖／翻攝自台灣大學研究生協會）

文／中央社

台大研究生劉家儀在港悼念六四天安門事件被警方逮捕，理由為「作出具煽動意圖的作為」。陸委會今晚表示，呼籲香港尊重人民表意自由，對於人民言論等人權自由應採最大包容。

陸委會4日晚透過書面表示，民主自由與人權法治是台灣及全球珍視的生活方式與基本價值。香港警方帶走多名悼念六四人士，呼籲香港尊重人民表意自由，期盼港府對於人民言論等人權自由應採最大包容，這對維護香港社會和諧，才是關鍵性的態度。

陸委會強調，政府相當關注留台香港學生因六四悼念活動遭到拘捕，將與教育部、台大校方就相關權益盡力提供必要協助。希望港府用公平妥適方式處理相關案件，儘速讓學生回到台灣完成學業，政府也會持續關注相關情勢發展，適時應處。

劉家儀來自香港，曾參與香港區議會選舉，目前為台大城鄉所學生，長期關注香港議題，過往在台灣中興大學歷史學系完成大學學業。

據港媒集誌社報導，六四天安門事件34週年前夕，劉家儀3日身著寫有「真相」上衣，以膠帶交叉封口，手持6支白玫瑰、4支紅玫瑰表達追悼。

劉家儀身上貼有寫著「禁食」白紙，預計於下午6時4分起絕食89643.4秒，以表對於六四事件悼念。但她不久就被警方以「涉嫌作具煽動意圖行為」、「公眾地方行為不檢」等名義逮捕。