　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台大港生劉家儀「在港悼念六四」被捕　陸委會：籲港尊重表意自由

▲▼台大研究生協會聲援被港警逮捕台大研究生劉家儀​。（圖／翻攝自台灣大學研究生協會）

▲台大研究生協會4日聲援被港警逮捕的台大研究生劉家儀​。（圖／翻攝自台灣大學研究生協會）

文／中央社

台大研究生劉家儀在港悼念六四天安門事件被警方逮捕，理由為「作出具煽動意圖的作為」。陸委會今晚表示，呼籲香港尊重人民表意自由，對於人民言論等人權自由應採最大包容。

陸委會4日晚透過書面表示，民主自由與人權法治是台灣及全球珍視的生活方式與基本價值。香港警方帶走多名悼念六四人士，呼籲香港尊重人民表意自由，期盼港府對於人民言論等人權自由應採最大包容，這對維護香港社會和諧，才是關鍵性的態度。

陸委會強調，政府相當關注留台香港學生因六四悼念活動遭到拘捕，將與教育部、台大校方就相關權益盡力提供必要協助。希望港府用公平妥適方式處理相關案件，儘速讓學生回到台灣完成學業，政府也會持續關注相關情勢發展，適時應處。

劉家儀來自香港，曾參與香港區議會選舉，目前為台大城鄉所學生，長期關注香港議題，過往在台灣中興大學歷史學系完成大學學業。

據港媒集誌社報導，六四天安門事件34週年前夕，劉家儀3日身著寫有「真相」上衣，以膠帶交叉封口，手持6支白玫瑰、4支紅玫瑰表達追悼。

劉家儀身上貼有寫著「禁食」白紙，預計於下午6時4分起絕食89643.4秒，以表對於六四事件悼念。但她不久就被警方以「涉嫌作具煽動意圖行為」、「公眾地方行為不檢」等名義逮捕。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／雷神響亮夜空！　「大雷雨」轟炸北北宜發警報
何志偉遭控性騷！　晚間道歉了　
Paul心臟長4.6公分主動脈瘤！少1片瓣膜「跟劉真同病」
高雄深夜「大雷雨開炸」！國家警報大響
昔台灣隊長罹腦瘤轉行！　聽熟悉木棒聲落淚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高嘉瑜遭控收「紅色捐款」　怒駁斥：惡意抹黑一律提告

快訊／何志偉遭控肢體性騷道歉了　「很抱歉無心動作造成困擾」

台大港生劉家儀「在港悼念六四」被捕　陸委會：籲港尊重表意自由

快訊／何志偉遭控肢體性騷　在他右臂寫電話號碼：記得來找我

范雲批藍營「反性騷是笑話」　曾銘宗嗆調院會表決影片

女記者控遭傅崐萁性騷　國民黨高層反嗆「泥巴戰」：是民進黨轉移焦點

補強長照系統人力缺口　輔助醫學會推健康指導技術士合法

陸軍中校體測...突倒地抽搐「宣告死亡」

快訊／政壇MeToo呂秀蓮首發聲　痛批「男性中心遺毒」

賴清德下鄉當「政策總鋪師」　南投打交通牌、促風力發電到苗栗

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

蕭敬騰回台飆歌..站鋼琴上喊：台北！　唱《王妃》狂甩立麥「整支舉起來」

自己玩！柴犬咬球放發球機　原地彈跳等噴出模樣超萌❤

高嘉瑜遭控收「紅色捐款」　怒駁斥：惡意抹黑一律提告

快訊／何志偉遭控肢體性騷道歉了　「很抱歉無心動作造成困擾」

台大港生劉家儀「在港悼念六四」被捕　陸委會：籲港尊重表意自由

快訊／何志偉遭控肢體性騷　在他右臂寫電話號碼：記得來找我

范雲批藍營「反性騷是笑話」　曾銘宗嗆調院會表決影片

女記者控遭傅崐萁性騷　國民黨高層反嗆「泥巴戰」：是民進黨轉移焦點

補強長照系統人力缺口　輔助醫學會推健康指導技術士合法

陸軍中校體測...突倒地抽搐「宣告死亡」

快訊／政壇MeToo呂秀蓮首發聲　痛批「男性中心遺毒」

賴清德下鄉當「政策總鋪師」　南投打交通牌、促風力發電到苗栗

南宮珉「漢江美景新婚豪宅」內部曝光！　購入6年價差暴增3700萬

變態女護士「毒殺2病患」：幫他們解脫！

新光金經營權暗潮洶湧　吳東亮現身成焦點

慕尼黑啤酒節一定要入棚！五大必遊好理由　別錯過德國年度盛事

拉長旅遊天數！瑞士才能玩的夠本　而且還要一點簡單健行拍到與眾不同美景

探索希臘就該給真正懂的人帶你玩的五大旅遊亮點　在地人私房玩法

九州超人氣體驗　萌熊彩繪電車x叢林巴士餵食野趣

起飛加拿大　收藏楓紅如夢之境

穿越中世紀　走進德國童話世界

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔性嘲笑」網驚：內衣超大

相關新聞

「輝哥」標案影片曝光！陸委會：之後無合作

「輝哥」標案影片曝光！陸委會：之後無合作

導演「輝哥」被指控性騷擾民進黨女性前黨工，並被爆料旗下公司曾接過陸委會一件48.5萬元的影片標案。陸委會2日公布「輝哥」旗下公司為標案所拍攝的影片，並強調標案為2016年的，性騷事件發生在2022年，相隔時間甚遠，兩者毫不相關。

赴陸禁團令何時解？就等中國開放陸客來台　交長：平等互惠開放

赴陸禁團令何時解？就等中國開放陸客來台　交長：平等互惠開放

兩岸同婚修法為何沒進度？

兩岸同婚修法為何沒進度？

陸委會民調：超過8成民眾支持台海議題和平解決

陸委會民調：超過8成民眾支持台海議題和平解決

對國台辦新人事建議　陸委會：多展現自信

對國台辦新人事建議　陸委會：多展現自信

關鍵字：

陸委會六四

讀者迴響

最夯影音

更多
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面