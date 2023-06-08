南投版熔爐...國小校長狂揮狼爪「學校變後宮」　檢主動出手了

▲南投縣某國小校長遭控曾性騷多名女童，南投地檢署已啟動偵查。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投縣某劉姓國小校長遭爆過去擔任教師時期，曾對多位國小女童伸出狼爪，摸女童大腿、擁吻甚至在學校大開後宮，同時找多位女童當「女友」，受害者恐多達數十位，投訴後最重也僅轉校處分，宛如台版「熔爐案」。全案經民意代表揭發後，南投地檢署已簽分他案偵辦，並責成縣警局調查該校長是否涉及刑事責任。

南投第二選區立委蔡培慧7日陪同2名受害人召開記者會，揭發劉姓校長惡性，並呼籲南投縣府應立刻將其繩之以法、並停權調查；縣府教育處隨露後也啓動校安通報，責令該名校長先請假靜待調查，並依據性別平等教育法第28條第2項、30條及校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則第10條規定，召開性別平等教育委員會審議，由調查小組秉持公正、公平、專業進行調查釐清案情，若情節重大不排除予以停職處分。

南投地檢署指出，新任檢察長黃元冠對本案相當重視，已立即指派由婦幼專組主任檢察官張桂芳分他案偵辦，責成南投縣政府警察局婦幼警察隊，以最快速度與被害人及有關機關進行查證，儘速釐清是否涉及刑事責任。

黃元冠表示，婦幼安全為普世價值，也是國家人權的表徵，自今年5月3日到任後，在多次檢察官內部會議中都一再對同仁強調轄內婦幼安全案件，為該署重點工作，對於婦幼及未成年被害人案件之偵辦，務必秉持將心比心、急人所急之態度，保護被害人隱私並迅速、妥適處理。