藍祖蔚被爆「性騷慣犯」發律師聲明：從未因所謂性騷擾而離職

▲「國家電影及視聽文化中心」董事長藍祖蔚遭為爆性騷慣犯，他委託律師事務所發出聲明，強調「指控並非事實」。（圖左／文化部提供；圖右／翻攝藍祖蔚臉書）

記者林育綾／綜合報導

知韓文化協會執行長朱立熙7日深夜在臉書發文，揭發「國家電影及視聽文化中心」現任董事長藍祖蔚為「性騷擾慣犯」，指出他「待過的職場都因為不名譽而黯然離職」。而今（8）日藍祖蔚請託法律事務所，在個人臉書發出聲明書澄清，強調「指控並非事實」，也從未因所謂性騷擾而離職。

朱立熙於臉書發文指出，藍祖蔚是常態性的性騷擾慣犯，待過的職場都因為不名譽而黯然離職。更舉例，藍祖蔚過去在電視台曾盜用4個人的電子信箱密碼，在半夜發電子郵件給女記者、女主播，意淫或文字性騷擾。爆料文還說，藍祖蔚曾對女記者說，「我對性學是家學淵源（父親藍昭堂是花柳科名醫）可以給妳們臨床指導」，讓女同事都嚇到花容失色；而除了言語騷擾之外，也被多人目擊，藍要求女記者坐在腿上。朱立熙表示「我以上所寫的都是事實。」藍祖蔚若認為他污衊，歡迎提告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，藍祖蔚8日委託萬國法律事務所，由律師在聲明書中澄清，藍過去歷任諸多職務，均係因生涯規劃等因素而轉換跑道，但無論如何，「從未因所謂性騷擾而離職。」而藍祖蔚擔任超視新聞部監製期間，曾因職務需要測試basys即時作業系統，故在同事提供帳號、密碼之情形下，登入同仁電子郵件信箱，「絕無所謂盜用同仁信箱散佈騷擾文字之情形，更無朱所述性學臨床指導之事。」

聲明書也指出，朱指控藍曾發生與女性同仁過從親密之事，當時已由報社內部調查理解，並無騷擾情形，「以此事作為汙衊手段，令人遺憾。」還提到，朱與藍兩人共事多年，期間或有意見不合，「但從未料想朱君竟為如此不實攻訐，致藍先生無端捲入近期新聞風波，實屬無妄之災，令其深感無奈與氣憤。」同時呼籲各界勿再轉述朱君不實指控，「亦請朱君自重，否則必將追究其法律責任。」

▼國家影視中心董座藍祖蔚被爆「性騷慣犯」，本人委託律師發聲明。（圖／取自藍祖蔚臉書）



藍祖蔚6月8日於臉書發出律師聲明書，全文如下：

關於知韓文化協會執行長朱立熙指控藍祖蔚先生涉嫌性騷擾等節，因其指控並非事實，已嚴重傷害藍先生名譽，爰謹代為聲明如下，以正視聽：

一、藍先生過去歷任諸多職務，均係因生涯規劃等因素而轉換跑道，例如：離開聯合報係為至 TVBS擔任娛樂新聞製作人，離開中影是因公司業務發展轉型，轉往力霸友聯新聞部。至於離開自由時報更是因為退休。但無論如何，其從未因所謂性騷擾而離職。

二、藍先生擔任超視新聞部監製期間，曾因職務需要測試basys即時作業系統，故在同事提供帳號、密碼之情形下，登入同仁電子郵件信箱，絕無所謂盜用同仁信箱散佈騷擾文字之情形，更無朱君所述性學臨床指導之事。至於朱君指控藍先生曾發生與女性同仁過從親密之事，當時已經自由時報內部調查理解，並無騷擾情形，以此事作為汙衊手段，令人遺憾。

三、藍先生與朱君先後共事多年，期間或有意見不合，但從未料想朱君竟為如此不實攻訐，致藍先生無端捲入近期新聞風波，實屬無妄之災，令其深感無奈與氣憤。惟為免各界受朱君誤導，以訛傳訛，爰謹代澄清如上，並呼籲各界請勿再轉述朱君不實指控，亦請朱君自重，否則必將追究其法律責任。