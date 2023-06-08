4歲童染猴痘！幼兒園傳播風險評估出爐　同班21童由衛生所主動追蹤

▲疾管署發言人羅一鈞說明，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署昨（7）晚緊急公布國內首起兒童猴痘個案，是一名新竹市4歲男童，雖然發病後沒有到幼兒園，地方衛生局昨晚仍實地訪視，經評估同班同學近期無疑似症狀請假，整體傳播風險為低，同班21名學童會由衛生所主動追蹤健康情形，將追蹤至6月22日。

疾管署副署長羅一鈞昨說明，該名小朋友自6月1日晚間陸續出現發燒、眼睛不適、手腳及軀幹出疹水泡等症狀，6月5日因症狀未緩解至醫院就醫，經醫師評估後採檢通報猴痘，並於6月7日研判為確定病例，為輕症個案，目前住院治療中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞指出，調查男童的同住家人有一名猴痘個案，是30多歲男性，於5月15日發病、5月24日確診，並於發病後與男童有「日常生活接觸」，因此研判為家戶感染；衛生單位目前匡列男童的其他4名同住家人都沒有症狀，

地方衛生局昨日晚間前往男童就讀幼兒園訪視，羅一鈞今日說明，目前瞭解該幼兒園平時有要求師生佩戴口罩，個案6月1日白天在幼兒園沒有特別不適，發病後沒有到幼兒園，而同班同學最近也沒有因為疑似症狀請病假，經過評估，維持幼兒園傳播風險為低。

羅一鈞表示，與個案同班的21名學童屬於極低風險接觸者，會由衛生所主動追蹤健康情形，衛生局也會成立諮詢專線，並和醫院團隊合作提供醫療諮詢與就醫轉介機制。羅一鈞指出，幼兒園今天白天已經完成幼兒園清消，晚上則會辦理家長衛教說明會，說明整起事件，希望家長放心。

疾管署統計，我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診149例病例(137例本土及12例境外移入)。