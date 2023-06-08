自己爭取舞台！花蓮「洄瀾新秀爭霸讚」開跑 　優勝獎金15萬

▲「洄瀾新秀爭霸讚」選秀，讓你成為耀眼的「洄瀾之星」一圓明星夢。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為厚植在地表演人才，自即日起至6月13日止，開放「洄瀾新秀爭霸讚」在地表演徵選比賽報名，優勝隊伍將可獲得新台幣15萬元高額演出費，並登上「花蓮夏戀嘉年華」及「花蓮太平洋觀光節」演唱會的巨星舞台，成為耀眼的「洄瀾之星」，歡迎在地表演人才踴躍報名，一圓明星夢。

「收錄亞洲最美的聲音，盡在花蓮夏戀嘉年華」，每年暑假最令人期待的東部最強國際音樂盛典「夏戀嘉年華」，訂於7月5日至9日連續五天五夜在花蓮市東大門廣場舉辦。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，已連續舉辦多年的「花蓮夏戀嘉年華」、「花蓮太平洋觀光節」不但是東部最強國際音樂盛典，更是孕育許多國際音樂巨星的搖籃。今年「洄瀾新秀爭霸讚」以公開徵選方式，最終將選出6組在地表演團隊，可登上夏戀或跨年演唱會的巨星舞台，與天王天后一起同台演出，讓世界看見花蓮優秀的表演人才！

▲6組入選隊伍，角逐2組「洄瀾之星」，可獲得演出費新台幣15萬元。

「洄瀾新秀爭霸讚」自即日起至6月13日（二）12時止受理報名，歡迎五人以上（含）組成、全員須年滿13歲且成員有1 ／2設籍花蓮縣之團體參加。本次徵選分為兩個階段，初賽統一採線上報名方式，由表演團隊提供之影音檔進行評選，預計6月16日（五）公布決賽隊伍；決賽預計於6月25日（日）辦理，由6組入選隊伍，角逐2組「洄瀾之星」，可獲得「花蓮夏戀嘉年華」或「花蓮太平洋觀光節」正式登場機會及演出費新台幣15萬元；其餘4組為「閃耀之星」，可獲得「花蓮夏戀嘉年華」演出機會及演出費新台幣5萬元，讓全世界看到花蓮在地團體精采演出，並提高花蓮優秀人才能見度。

本次徵選分為兩階段，初賽採線上報名，由表演團隊提供兩年內拍攝之影音檔進行評選，選出6組隊伍進入決賽，歡迎花蓮在地優秀表演人才踴躍報名參加。

相關徵選辦法請至花蓮觀光資訊網（http://tour-hualien.hl.gov.tw/）查詢，報名網址https://reurl.cc/V8AvXN。