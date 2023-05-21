美國國際科展揭曉　北一女中囊括3獎「本屆最大贏家」

▲美國國際科展ISEF頒獎，北一女謝子恬獲得「美國化學學會一等獎」。（圖／北一女中提供）

記者楊惠琪／台北報導

素有青少年科學奧林匹亞之稱的2023年美國Regeneron國際科技展覽會（Regeneron ISEF）於5月14日至19日在美國德州達拉斯舉行，共有62個國家地區的1333件作品和1638名學生參賽，我國學生共獲7個獎項，台北市北一女中就包辦3個獎項，是本次參賽學校最大贏家。

今年我國參賽學生共獲得1項大會二等獎、3項大會三等獎、1項大會四等獎，以及特別獎一等獎、二等獎各1，共獲7個獎項。獲獎第一時間，我國駐休士頓辦事處長羅復文隨即以視訊方式向獲獎同學團隊表示祝賀，並轉達總統蔡英文總統和副總統賴清德賀電。教育部潘文忠部長也向得獎學生表達祝賀。

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北一女中學生陳沛筠獲得「大會行為與社會科學科三等獎」、柯絲昀獲得「大會地球與環境科學科三等獎」、謝子恬獲得「美國化學學會一等獎」，是本屆參賽學校最大贏家。

陳沛筠研究利用功能性近紅外光頻譜儀檢測主要運動皮質(M1)、前運動皮質(PMC)和聯合動作皮質(SMA)，探討在不同動作模式下進行上肢功能性前伸動作時大腦的活化情況。這項研究的發現將有助於未來針對上肢偏癱患者的復健訓練，推廣鏡像動作作為替代療法。





▲美國國際科展ISEF頒獎，北一女柯絲昀獲「大會地球與環境科學科三等獎」。（圖／北一女中提供）

柯絲昀則以自行出海採集的樣本和國內海洋研究所的採樣資料，研究了臺灣西南海域的高屏與枋寮峽谷的生態結構。研究發現兩個峽谷的主要差異在於沉積物來源、粒徑分佈和物理性擾動強度不同，這使得兩個峽谷的生物密度隨深度變化的趨勢有顯著差異，並且生物組成也存在顯著差異。此研究對於峽谷地形作為天然實驗室的潛力以及未來的研究發展具有重要意義。

謝子恬則致力於研究開發治療癌症的新方法，通過改良材料，使多功能奈米粒子能以最有效的方式進入人體並消滅腫瘤。這種奈米材料結合了三種療法和兩種診斷，同時能調整環境，使腫瘤更容易被消滅。該研究不僅能更準確地定位腫瘤，並以全方位的方式消滅惡性細胞，同時還因材料使用牛血清蛋白包覆，可與正常細胞相容，降低對身體的影響，為腫瘤醫學帶來了新的希望。





▲美國國際科展ISEF頒獎，陳沛筠獲得「大會行為與社會科學科三等獎」。（圖／北一女中提供）