訪日結束直奔高雄！柯文哲明晚與羅森伯格見面　「只好請她移樽就教」

▲民眾黨主席柯文哲「日本台灣選哲之友會」籌備處揭牌儀式。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／東京報導

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）5日第二度來台訪問，與3名總統參選人陸續碰面，7日與國民黨侯友宜在新北市見面、8日跟民進黨賴清德在台南會晤，據了解，民眾黨主席柯文哲8日晚間結束訪日行後，9日將直奔高雄2天出席活動，而9日傍晚也將與羅森伯格見面。

羅森柏格日前表示，此次來台很期待和已經宣布參選的各政黨總統參選人交流對話。她於7日與侯友宜見面，侯還邀請羅森柏格一起放天燈，而賴清德則是8日上午與羅森格柏同遊台南；由於柯文哲4至8日訪日，當時外界一度認為恐無法碰面，但據了解，柯文哲將於9日訪問高雄兩天，而9日傍晚就會和羅森伯格碰面。

柯文哲8日上午出席日本台灣選哲之友會籌備處揭牌儀式，被問到有沒有安排與羅森伯格見面？柯文哲直言「有啊！這個到現在為止算是機密嗎？」因為自己8日晚上回台灣後，還要再去高雄2天，「我明（9）日演講全都在高雄，如果他要見我的話，只好請她移樽就教到高雄，「不然我變成⋯我人在高雄也沒辦法」。

至於想和羅森伯格談什麼？柯文哲說，自己1個月前在華府與對方見面，大概都已經談過了，當時不只是美國國務院，還有國安會等都清楚地說，美國對這次台灣選舉一定保持中立，不是希望不管誰當選，都「No surprise（沒有驚喜）」，自己則說沒有問題。

柯文哲提及，自己個人相信，將來台灣不管誰執政，台美關係不會改變，「這個我已經在1個月前訪華盛頓的時候，都已經表達得非常清楚。」