柯文哲會穩居第二？　前幕僚預言「這時機」民調會開始衰退

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據《美麗島電子報》的最新總統民調顯示，民眾黨參選人柯文哲以些微差距反超國民黨參選人侯友宜，躍居第二，引發熱議。對此，柯文哲團隊前網路行銷總監吳靜怡8日就在臉書分析，柯文哲的傳統民調，大概在藍軍意識還沒團結前會是最高峰，7月23日國民黨全代會之後，應該會開始衰退。

吳靜怡提到，有人問她「柯文哲是因為很厲害所以成為老二嗎？」，她的想法是「刻意邊緣後的發酵」。她表示，「請問各位，有人作戰是『不被攻擊』的嗎？」，國、民兩黨現在就是假裝吃素的武僧，而發酵的細微泡泡大概會蔓延到提名區域立委後，慢慢撫平。

吳靜怡指出，6月開始，柯文哲的網路聲量熱度成為第一名，而經過性騷擾事件的民進黨參選人賴清德第三名，而獲得正式提名的侯友宜在五月底的高潮之後，現在成為第二名。她提到，柯文哲總體的聲量，幾乎沒有任何政治較勁相關的議題，大部分都是柯文哲自己發言，也沒有什麼互相引戰討論的，她直言，「有人靠噴口水第一名，選上總統嗎？那讓館長當就好。」

吳靜怡分析，比對現在傳統民調，賴清德一直是穩坐第一名，這表示太在乎波動性的網路趨勢不一定有絕對的必要，若用事件的角度來看，「性騷擾」的全國氛圍對賴清德完全沒有影響，甚至連網路聲量都沒有被帶動到，她認為，這反而是民進黨刻意操作的手法。

吳靜怡認為，柯文哲的傳統民調，大概在藍軍意識還沒團結前會是最高峰，7/23之後，應該會開始衰退。她坦言，侯友宜、柯文哲現在就是在看誰是老二，但如果沒有一個被用力打到「小老三」，永遠就不會有任何改變，這場總統選戰現在即可宣告贏家了。