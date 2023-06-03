5億高中生「7處針孔」照片曝光！孔洞位置竟藏驚人巧合

圖、文／鏡週刊

台中五億高中生命案全國持續矚目，本刊獨家掌握賴姓高中生全身在4個部位，共出現7個不明孔洞，包括右上臂二頭肌2個、右手肘1個、右手掌背中指前1公分處1個、右鼠蹊部靜脈處3個，7不明孔洞「恰好」都在靜脈血管上，令人啟疑。

本刊透過家屬管道，取得並同意刊登賴生右手不明孔洞局部特寫照，加以變色處理後呈現，目的是希望讓社會大眾了解事實真相，經向中國醫藥學院急診室取得當時送醫急救時的資料，賴生僅在左手臂有插管急救，右手絕無插管，右邊脖子還有不明勒痕與傷口，讓照片來說話。

法醫高大成今天召開記者會，指夏母取得賴生死後送醫急救紀錄，配合他日前二度到殯儀館相驗，發現2項疑點，第一為右手有4處針孔，口腔上唇擦挫傷，右手掌不明大片瘀青。

高大成指出，賴生到院急診時，血氧驟降到37％，與一般死後45到70％不同。由於賴的二氧化碳正常，懷疑被打入氯化鉀等藥物，因而造成心臟快速麻痺猝死。右手掌的大片瘀青，疑似被人用腳踩所造成，推測賴生生前口鼻被人用揮發性麻醉藥迷昏，再被注射氯化鉀(KCL)造成心臟麻痺後休克猝死，死後才被人從低樓層扔下墜落。

針對高大成說法，台中地檢署晚間回應指出，死者送醫時，醫護人員施打針劑，並有套用護頸，不排除搶救所致。至於右手針孔、頸部勒痕一說，檢察官早於5月5日進行相驗程序時，已就遺體做全面性勘驗，並即已查知相關情狀。

中檢指出，承辦檢察官調查發現，死者送醫時，醫護人員確有在死者右手、左手施打針劑，並對死者套用護頸，就現有事證，不排除死者送醫時救治，施打針劑、套用護頸所致。



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