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高大成調查墜亡現場提3疑點！台中地檢署回應了

▲▼台中身家5億男高中生墜樓案，高大成重返現場，發現陳屍地草已枯萎。（圖／記者許權毅攝）

▲台中身家5億男高中生墜樓案，高大成重返現場，發現陳屍地草已枯萎。（圖／記者許權毅攝）

記者柯振中／綜合報導

台中身家5億賴姓高中生墜亡引起連日討論，法醫高大成21日前往墜樓現場勘查，同時提出了許多疑點，懷疑案情不單純。對此，台中地檢署回應，對於家屬、相關人員在訴訟程序外的言論、作為給予尊重，但希望不要憑主觀臆測來推論犯罪情節，還給司法純淨的辦案空間。

台中市地檢署21日回應，相驗、解剖程序都已完成，還要等待解剖鑑定報告出爐，遺體也已發還家屬，至於家屬、相關人員在訴訟程序外的言論、作為，只能給予尊重，無法多作評論。

台中地檢署說，檢察官是法定公益代表人，辦案需要以法律為宗、證據為憑藉，因此訴訟程序外的意見可以當成辦案參考，但要認定犯罪事證，還是要經過嚴謹的法定證明程序。

▲▼ 台中身家5億賴姓高中生命案，高大成重返現場。（圖／記者許權毅攝）

▲對於外界的說法，台中地檢署回應，希望不要憑藉主觀臆測來推論犯罪情節，還給司法純淨的辦案空間。（圖／記者許權毅攝）

因此，台中地檢署表示，目前檢察官正在指揮司法警察偵查案件、釐清事實真相，希望相關人士不要憑藉著主觀臆測，來推論犯罪情節，還給司法純淨的辦案空間。

高大成21日前往案發現場勘查，認為案件不單純，賴姓死者僅一手骨折，現場也沒有明顯血跡，還一度被誤認成「路倒」，但若從10樓墜落，依照拋物線原理，遺體應該會距離建物約3公尺，因此倒臥地點的距離明顯不對。

高大成提到，如果是從10樓墜落下來，應該會有頭部破裂，胸骨、脊椎骨嚴重損傷等傷勢，還會伴隨大片血跡，傷勢應該不會只有這樣。

此外，高大成還說，賴姓高中生陳屍地點為草坪，但周圍都是翠綠草皮，唯獨遺體倒臥的地方禿了一塊，青草枯萎、呈現黃褐色，巧死者生前有飲酒，可能是兇手在酒裡下藥，再將人帶到低樓層推下，而賴姓高中生墜落後可能有嘔吐，導致草皮沾染毒物，進而導致枯萎。高大成認為，檢方接下來的方向，應該檢視賴姓高中生體內是否有毒物反應，應該會成為命案的一大重點。

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