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社會 社會焦點 保障人權

5億高中生之母無國籍滯台12年　3原因兩度返陸卡關

記者黃翊婷／綜合報導

台中18歲賴姓高中獲贈5億房地產卻墜樓身亡一案，掀起全台各界關注，而賴男的母親陳姓婦人無國籍滯台12年的事情也隨之曝光。移民署表示，過去曾兩度嘗試協助陳婦返陸，但因為沒有合法證件、需要照顧兒子、疫情影響，遭到對岸卡關，目前仍在研議相關的處置辦法。

▲5億高中生墜樓案，賴母今現身地檢署應訊，律師曝，提9項證據請檢方調查。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲陳婦認為兒子遭到謀財害命。（圖／記者白珈陽攝）

賴男在繼承5億元房產土地之後，本月4日和負責處理不動產的夏姓地政士之子登記結婚，沒想到結婚後2個小時，他就在夏男住處墜樓死亡。母親陳婦指控夏男謀財害命，而夏姓父子22日經檢方傳喚，訊後均被請回。

▲5億高中生案，夏男父子結束5小時庭訊。（圖／記者白珈陽攝）

▲夏姓父子經檢方傳喚後被請回。

隨著案件曝光，越來越多的爭議也隨之浮現，包含賴男的生父其實是阿公、母親無國籍滯台12年等等。據了解，陳婦原本是大陸福建籍，2002年來台與賴家次子結婚，2004年獲得依親居留證，因此註銷原戶籍，並取得我國身分證；接著，2008年丈夫因病死亡，她改為依親兒子繼續在台居住，沒想到婆婆提出妨害家庭告訴，這才揭穿孩子的生父其實是她的公公，導致她無法繼續以「依親兒子」為由留在台灣。

陳婦的身分證在2011年遭註銷，她提出行政訴訟，被最高行政法院裁定駁回確定，因此變成無國籍人士，滯台至今。移民署表示，雖然過去曾依法多次透過兩岸機制協助陳婦返陸，但她沒有效的合法證件，加上必須照顧當時仍年幼的兒子，後來又受到疫情因素影響，遲遲無法回到大陸。

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／律師提供）

▼▲賴男的生父其實是阿公。（圖／律師提供、記者陳詩璧製表）

▲▼5億高中生家庭關係相當複雜。（圖／記者陳詩璧製表）

此外，移民署官員透露，陳婦的狀況和一般的逃逸外籍移工不一樣，移工有國籍，強制收容之後可以遣送出境，但陳女已經註銷原戶籍，就算強制收容再遣送出境，大陸方面也不一定會收，到時恐怕又得原機返台。

官員表示，過去其實曾兩度協助陳婦返陸，卻遭到對岸卡關，而且當事人的態度也不明確，如今又發生墜樓命案，她仍處在喪子之痛中，關於後續的處置方式，仍有待進一步研議。

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