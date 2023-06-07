5億高中生案再添2疑點　律師控：同婚配偶3度重返命案現場

記者黃翊婷／綜合報導

台中5億高中生墜樓一案至今仍有諸多疑點尚未釐清，賴母的委任律師許哲維昨日（6日）再次提出2個疑點，認為警方在第一時間沒有封鎖現場，放任嫌疑人夏姓男子及家屬重返現場3次，調查人員甚至是在案發隔天才扣押「關鍵證物」啤酒罐。

▲律師許哲維質疑警方沒有在第一時間封鎖現場。（圖／記者白珈陽攝，下同。）

台中地檢署6日針對賴男墜樓一案第三度召開偵查庭，偵查庭結束之後，律師許哲維面色凝重表示，法醫研究所提出的鑑定報告內容與理由有所矛盾，採證藥物的範圍也不夠，「但不管看到死因報告或是現場勘驗報告，我覺得過程中有很多疏失。」

許哲維質疑，警方在案發當天第一時間並未封鎖現場，5月4日上午11點2分賴男被發現墜樓死亡，警方獲報後有上到10樓（夏男住處）了解狀況，接著鑑識人員也到場，但並未進行實質採證，下午4點警方再度進入現場，直到隔天下午檢方展開調查後才開始進行採證。

許哲維表示，這段期間警方不僅讓嫌疑人夏男及家屬進出現場3次，還在超過30個小時之後才扣押啤酒罐，實在讓人難以相信可以採證到什麼。

▲賴母向媒體表示，「一定要還我兒子公道，還我兒子清白。」

面對各界質疑，檢方發布新聞稿表示，依據法醫研究所法醫師出具的解剖鑑定報告記載，死者的死亡原因符合高處墜落，但體內沒有檢驗出酒精、葡萄催芽劑或其他常見的毒藥物反應（共驗1000餘種），檢方會審酌報告內容並綜合死者家屬意見及所蒐集之一切證據，縝密持續進行偵查，以期迅速釐清事實。

檢方強調，刑事案件偵辦應嚴守罪刑法定及無罪推定原則，對被告有利及不利的事證都要詳加蒐集、調查及斟酌，相關訴訟關係人應該堅守偵查不公開原則，防止洩漏偵查方向、內容，導致相關嫌疑人勾串、滅證，反而有礙發現真相。