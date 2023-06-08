基輔高層駁斥俄羅斯「擊退攻勢」　烏克蘭：反攻計畫根本還沒開始

▲烏克蘭東部巴赫姆特前線士兵正朝敵軍開火。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

俄烏戰爭戰況膠著，先前俄國宣稱在前線擊退烏克蘭攻勢，不過烏克蘭國防高層7日反駁表示，烏克蘭尚未啟動計畫中的反攻計畫，並稱一旦奪回俄佔領土的攻勢開始時，世人將一目了然。

根據路透社報導，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書達尼洛夫（Oleksiy Danilov）在受訪時駁斥俄羅斯的說法。他說，「這一切（反攻）都不是真的，一切何時開始將由我們軍方決定」。

達尼洛夫又說，「當我們開始反攻時，每個人都會知道，他們會看到的。」他還稱，俄羅斯官員誤以為烏軍在前線地區的局部推進是大規模反攻的信號，但這一切都不是真的。

在此之前，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）6日曾向媒體表示，過去三天內烏克蘭在前線不同地區發起蓄勢已久的反攻，但均被俄軍擊退。俄羅斯國防部發言人還稱，烏克蘭軍隊自4日起在頓內茨克南部前線5個不同區域展開攻勢，但均遭到俄軍挫敗抵擋。

俄羅斯自2022年2月對烏克蘭發起全面入侵，但目前前線大部分區域戰況仍呈現膠著。烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）7日宣稱，過去24小時之內烏軍在前線巴赫穆特（Bakhmut）已經成功推進200公尺至1100公尺，但實際戰果還未被國際媒體證實。

另一方面，達尼洛夫在受訪時還提到6日南部赫爾松新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）遭炸毀潰堤一事。達尼洛夫證實此事，稱該地區自戰爭全面爆發以來一直被俄羅斯佔領，並譴責俄國對大壩實施破壞的行為。

目前，俄烏雙方對水壩遭破壞一事各執一詞，相互指責對方對水力發電站設施實施破壞。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）6日指責基輔當局才是破壞新卡科夫卡水壩的元兇，目的是切斷克里米亞的水源供應，並且轉移烏軍反攻的焦點。烏克蘭方面則對此予以駁斥。

此外，達尼洛夫還提到，烏克蘭現在正面臨是否同意和平談判的壓力，但他同時重申基輔的立場，即在俄羅斯軍隊完全撤出烏克蘭領土前，基輔不會同意進行會談。