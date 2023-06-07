國內首見4歲童染猴痘「匡列4家人」！竹市衛生局急奔幼兒園瞭解

▲疾管署發言人羅一鈞說明最新疫情，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（7）日晚間緊急公布，新竹市一名4歲男童感染猴痘，6月1日陸續出現發燒、出疹等症狀，5日確診，研判家戶內感染。疾管署副署長羅一鈞表示，目前已經匡列同住家人4人，疫調顯示該名兒童發病後沒有前往就讀的幼兒園，評估幼兒園感染風險低，但衛生局仍會前往幼兒園進一步瞭解。

羅一鈞說明，各名個案自6月1日晚間陸續出現發燒、眼睛不適、手腳及軀幹出疹水泡等症狀，6月5日因症狀未緩解至醫院就醫，經醫師評估後採檢通報猴痘，並於6月7日研判為確定病例，為輕症個案，目前住院治療中，兒童為公費口服抗病毒藥物的高風險適用對象，醫院已提出使用申請。

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至於感染來源，羅一鈞指出，該名男童同住家人中，有一30多歲男性先於5月15日發病、5月24日確診，並於發病後與男童有「日常生活接觸」，因此研判為家戶感染。

羅一鈞表示，依衛生單位疫調結果，目前匡列的4名同住家人都沒有症狀，其中2人在今天接種猴痘疫苗，由於猴痘發病後比較有傳染力，該名幼兒發病後並未至就讀之幼兒園，評估幼兒園之傳播風險為低，但還是針對幼兒園調查中。

衛生單位針對個案相關接觸者，包括同住家人、幼兒園同學及相關工作人員等進行衛教及自我健康監測21天，並偕同教育單位進行幼兒園環境清消與衛教說明會等防治工作，同時再次評估是否有高風險接觸者，需接受猴痘暴露後預防接種。

羅一鈞說明，世界衛生組織統計，去年猴痘疫情以來，18歲以下兒少確診猴痘1114例，其中其中325例5歲以下，傳染途徑以家戶感染居多，只有1例感染地是校園；分析0~9歲兒童猴痘，僅有1例重症。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診149例病例(137例本土及12例境外移入)。