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董座3年花460萬包養正妹！吵架用這招...成功討回192萬

▲▼ ▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）
▲台北一名正妹接收包養，3年得到460萬，因簽下借據，要返還金主192萬元。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名販賣金條公司的董事長上包養網認識正妹小文(化名)，包養3年共匯款460萬給她，而後兩人吵架，董事長認為460萬中，有192萬是借款，讓小文簽下借據。小文因還不出錢，被告上法院，她主張當初為了挽回和董事長關係，才簽下借據，兩人並非真的有借貸關係，不過法官認為她舉證不足，依借據判她要還192萬。小文再上訴被駁回。

判決指出，這名董事長上包養網，於2018年5月到2021年2月期間，包養正妹小文，3年間對她提出的美容費、生活費等要求來者不拒，共匯款460萬7500元給她，而後董事長認為款項中其中192萬餘元是借款，讓小文於2021年3月22日簽下借據，小文卻未依契約還錢，被董事長提告追討。

全案審理時，小文表示，雙方是情侶關係，董事長不定期匯款5萬到20萬給她，是愛意的表現，其中還有她幫忙處理公司事務的費用。而後兩人鬧分手，董事長的妹妹又懷疑她會移情別戀，她因想挽回關係，才簽立借款契約，並非真的有借貸的意思。

法官查看兩人在前年2月的對話紀錄，當時兩人吵架，小文表示「不想這樣分開」，董事長則拿出30張、每張10萬的本票要她簽，要小文「不記後果、不記條件證明給他看」，小文表示「好」，董事長又表示「我要妳在我面前開給我」、「妳做到！我顧妳一輩子」。

不過法官認為，董事長雖要求小文開立本票及借據，但金額為300萬元，和借款契約所約定的192萬2500元，數額並不相符，且小文也並未開立300萬本票，無法證明小文為了求和，又另簽下192萬的借據。另小文同日表示「其實你要我寫借據時…我甚至知道有一天你會拿這些來傷害我！…如果你真拿那些資料來提告我，就當做我愛錯了人！」等語，只能表明小文的心境，不能證明她沒有借錢，依借款契約判小文要返還192萬2500元，小文再上訴被駁回。全案還可上訴。

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