屏縣府聯手知名烘培業　台北行銷愛文芒果｢戀愛生吐司｣

▲屏東縣政府3日在台北希望廣場舉辦「屏東愛文芒果･讚」行銷記者會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣愛文芒果當令上市，縣府今(3)日在台北希望廣場舉辦「屏東愛文芒果･讚」行銷記者會，邀請屏東縣優質愛文芒果評鑑剛出爐的冠、亞、季軍農友共同北上參加展售，得獎鮮果集結直送市集販售，現場買氣強強滾。

屏東縣副縣長黃國榮北上化身屏東芒果最佳代言人，農委會農糧署南區分署副分署長黃怡仁，及烘培業者｢味覺的感動｣執行長謝佳陵共同參加記者會，異業結盟合作研發愛文芒果｢戀愛生吐司｣，掀起話題。

黃國榮表示，屏東芒果產期在每年4月到6月，栽培面積為4140公頃，為全臺的第二大產區，主要產區從枋山、枋寮、獅子、春日、高樹等地，屏東芒果總產量約49750公噸，產值約25億元，占全台31%。愛文芒果滋味甜蜜獨特、香氣濃郁，是夏日水果及甜點的最佳選擇，今年雨量較少，芒果果粒較高小果率，不影響芒果果實風味，果肉更為香甜，這次活動邀請屏東縣優質愛文芒果評鑑剛出爐的冠、亞、季軍農友前來希望廣場展售，讓北部鄉親一次就能買到冠、亞、季軍的優質屏東愛文芒果。

屏東縣政府與北部烘培業者｢味覺的感動｣合作研發，限量限期推出愛文芒果｢戀愛生吐司｣，使用芒果果乾，生吐司入口綿潤且帶有芒果香氣，如戀愛般滋味，該款愛文芒果｢戀愛生吐司｣於希望廣場屏東週攤位，進行6月3、4日共計兩天販售，同時在味覺的感動忠孝店(台北市忠孝東路2段30號)，自6月3日起展售至6月9日為止，數量有限。

縣府呼籲全國消費者把握屏東芒果新鮮上市的當令時機，到希望廣場屏東週參觀選購，在端午佳節前，民眾不僅可以自用，更可以送禮，一舉數得。