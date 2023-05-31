高科大校區停車系統傳弊案　洩漏底價圖利弟弟千萬元...總務長聲押

▲國立高雄科技大學。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄3間科技大學2018年合併成立高雄科技大學後，陸續整合各校資源，不料卻傳出該校林姓總務長在辦理5個校區的停車場收費系統時，疑似洩漏標案規格給親弟弟的公司，對方再找來幾家公司陪榜，涉嫌圖利的金額超過千萬元，市調處昨天帶回林姓總務長、林弟、高科大李姓專委等相關人士進行偵辦，3人都否認犯行，檢方在複訊後，認為有串證之虞，向法院聲請羈押中。

高雄科技大學是2018年由高雄應用科大、高雄第一科技大學和高雄海洋科技大學3所大學合併成立，目前擁有建工、燕巢、楠梓、旗津等5個校區，是國內最大的科技大學。

據了解，3所學校在合併之後，陸續進行各校區的資源整合工作，其中就包括5校區的停車管理系統，相關標案超過10件，而林姓總務長則是涉嫌透過洩漏規格等方式，找來開工程規劃公司的親弟弟來進行圍標。

高雄市調處接獲檢舉後，在昨天發動偵查搜索，帶回林姓總務長、林弟和高科大李姓專委等相關人士，初步清查發現3人涉及的標案超過10個，圖利的金額恐超過千萬。

3人到案後否認犯行，檢方複訊後，認為3人有串證之虞，依違反政府採購法、貪污罪嫌向法院聲請羈押中。