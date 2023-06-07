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癱瘓男睡一半「護士偷偷幫他手淫」　換藥完手伸褲襠噁心玩弄

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）

▲紐西蘭發生男性護理師替患者手淫的誇張案件。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

紐西蘭奧克蘭（Auckland）發生離譜案件，一名男性護理師被指控，趁著四肢癱瘓的病患睡著時，藉著換藥機會，偷偷抓住對方陰莖手淫。受害患者不堪生殖器被玩弄的痛苦與創傷，憤而提告。

紐西蘭媒體Stuff引述法庭文件報導，此案發生於2019年，但本周才在紐西蘭衛生從業者紀律法庭（HPDT）召開聽證會，而原告與被告的姓名皆未公布。

根據訴狀，受害病患當時住在一間社區醫療照護中心，某天睡到一半被護理師吵醒。他得知需要換藥後，主動出力翻身，讓更換繃帶的工作更省力一點，還同意對方把手伸進鼠蹊部，檢查留置尿管是否漏出。

結束後，受害病患決定繼續睡，但過了一陣子，卻在半夢半醒之間聽見奇怪的親吻聲，並感覺到乳頭及生殖器被套弄，「我就是在這個時候醒來的。」

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）

受害病患坦言這已經不是第一次，那名護理師先前也曾在他同意下幫忙手淫，但這次並沒有經過合意過程，「他都沒有問，就像那樣觸摸我。他就是這麼做了。我那天晚上喝了很多酒，才把事情從腦海中抹去。」幾天後，病患決定採取法律行動。

在7日的法庭上，職業操守委員會（PCC）律師休森（Jo Hughson​）表示，這名護理師的舉止「完全不適當」，不僅「嚴重逾越職業界線，也是一種怠忽職守的行為」。不過，男護理師堅決否認病患所說的2次手淫事件。聽證會仍在持續中。

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