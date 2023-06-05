5億高中男律師槓中檢！　雙方各說各話　3大癥結點一次看

▲律師許哲維拿出送醫畫面，證明賴男手上針孔非搶救造成。（圖／記者白珈陽攝）



記者黃資真／台中報導

台中身價5億賴男高中生疑墜樓亡命案，法醫高大成接獲家屬委託，進行遺體相驗，本月3日接受媒體，指出賴男是遭下毒、丟下樓，他殺可能性極高，但台中地檢署一一否認，強調賴男律師與高大成所提出的癥結點皆有證據釐清。

18歲賴男獲贈5億房地產，因賴男的阿公（名義上的阿公，血緣上的父親）才剛出殯火化，於5月4日請了喪假，協助處理遺產的夏姓地政士之子當天早上卻將賴男約出門見面，臨時帶去戶政事務所登記結婚，返家後2個小時，賴男離奇墜樓身亡。

▲賴生右手總共有4個針孔。（圖／記者鄧木卿攝）



賴母心痛不已，5月19日召開記者會控訴夏男謀財害命，律師許哲維更找來知名法醫高大成協助相驗屍體，陸續提出各種賴男遭他殺的證據，卻全被檢方一一駁斥，以下整理出雙方對於3大疑點的回應。

一、非10樓墜下

高大成指出，賴男手部骨折、沒有顱內出血與熊貓眼，跟正常從10樓墜下的狀況不符合，2樓還有個平台，如果是自己跳下，必定會撞到形成大片血跡，可現場卻連一滴血都找不到，懷疑賴男應是在低樓層被人丟下。

台中地檢署澄清，賴男死因為肋骨多處骨折、刺穿內部器官，研判為高處墜樓所致。

二、遭施打不明藥品

高大成勘驗命案現場，發現賴男墜樓處草皮枯萎，懷疑賴男遭下毒，才吐出嘔吐物，且遺體右手上有4個針孔，推斷恐怕是被打進磷酸鉀、氯化鉀等難以被檢驗出的藥物，使賴男當場身亡，律師則提出救護車內、就醫畫面，證明右手確實沒有被施打針劑。

檢方駁斥，醫護人員確實有在右手、左手施打針劑，不排除是死者送醫時，施打針劑所導致，至於體內是否有相關毒藥物反應，最後仍須以解剖鑑定報告為憑。

三、頸部、嘴唇內部有傷口

高大成說，賴男嘴唇內有傷口，恐怕是遭大力摀嘴，且頸部有破皮，應該是被他人用手環繞脖子控制，掙扎所致。

檢方回應，送醫當下有使用護頸，不排除是送醫救治所致。