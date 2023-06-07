南投某國小校長遭控性騷！車上「放平」女學生座椅　縣府回應了

▲台版「me too」運動持續延燒，從政壇、影視界、媒體圈，如今燒進了校園。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者高堂堯、陳韻如／南投報導

台版「me too」運動持續延燒，從政壇、影視界、媒體圈，如今燒進了校園。南投一名國小校長遭指控，過去在擔任國小老師期間，利用接送機會對女學生性騷擾。對此，南投縣政府回應，目前相關單位已立即啟動性平調查，並責令校長先請假靜待調查。

女子在PTT上爆料指控，稱她就讀國小時，校內一名男老師利用接送家教班的機會載她，卻在過程中將副駕駛座椅子躺平，所幸她即時掙脫，才逃過狼爪。事後她告知父母此事，但父母心軟選擇原諒，卻也讓更多人受害。

如今該名狼師已經當到國小校長，而女子因聽了許多傳言，決定不再隱忍，也希望有相同遭遇的受害人可以勇敢跟她聯絡，希望能夠嚇阻狼師繼續在教育界服務，避免他繼續殘害幼苗。

對此，南投縣政府回應，教育處接獲訊息後，已即刻啓動校安通報，同時以電子信箱主動聯絡貼文作者，表達本處絕對嚴正依法處理。

對於此案，縣府除責令校長先請假靜待調查，並依據性別平等教育法第28條第2項、30條及校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則第10條規定，召開性別平等教育委員會審議，由調查小組秉持公正、公平、專業進行調查釐清案情，若情節重大不排除予以停職處分