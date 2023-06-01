接女友下班遭計程車撞上！學生情侶1死1命危　家人慟：要結婚了

▲張男、黃女遭撞後一人死亡、一人命危。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

安徽省合肥市日前發生一起死亡車禍，21歲的張姓男大生晚間騎車去接黃姓女友下班，返家途中遭計程車撞上，導致黃女傷重不治、張男仍在搶救當中，消息引發許多討論，家屬也崩潰回應，小倆口已經準備結婚，連房子都準備好了，沒想到如今出了意外，竟成天人永隔。

綜合陸媒報導，張男5月25日晚間騎車出門，前往在黃姓女友上班的糕點店，接到女友下班後，2人一起甜蜜回家，沒想到半路遭到計程車撞上，導致2人受到重傷。

張男遭撞後嚴重顱腦損傷，躺在醫院多日沒有知覺，已被醫師下了病危通知書，而黃女因為傷勢過重，送醫隔天的凌晨4點就已宣告不治。

▼張男與黃女感情相當穩定，原先已準備結婚，如今發生噩耗，卻成天人永隔。（示意圖／CFP）



據了解，張男正在合肥的一所大專院校就讀，今年7月準備領到畢業證書，與黃女相識5、6年，感情一直相當穩定，同學們也期待喝到2人的喜酒，沒想到突然傳出噩耗，讓所有人措手不及。

張男的家屬悲慟表示，原先連上門提親的日子都已經訂好，也替小倆口買好了房子，他們都非常喜歡黃女，就等著2人結婚，如今發生了意外，讓一家人十分傷心。

警方目前正在調查事故發生原因，肇事的是一名計程車駕駛，張男的醫藥費已積欠5萬餘元（人民幣，約新台幣21.6萬元），家屬正在等待肇事司機的保險公司支付，案情細節仍待調查。