路邊苦等18秒沒人讓！台中女過馬路差一步就到　下秒遭第11車撞飛

記者許權毅、陳韻如／台中報導

台中行人地獄！沙鹿區沙田路一名29歲吳女準備過馬路，在無號誌路口觀望18秒，遲遲不敢動作，期間一共有10輛車經過但都沒禮讓，吳女直到車流變少後才邁開腳步，不料就在差一步的距離，吳女慘遭另名27歲吳姓男騎士撞飛，2人雙雙倒地，均到對街的光田醫院治療，吳男需留院觀察，吳女預計今日可出院。

透過影片可以看到，當時吳女獨自站在路邊等候過馬路，但因該路段無穿越道號誌，吳女足足等了18秒，直到車流變少才敢邁開不乏，而這過程中一共經過了10輛汽機車，但卻無人禮讓，就在距離對街只差一步的距離時，當場遭吳男騎車撞飛，雙雙倒地送醫。

▲▼吳女站在路邊等了18秒卻沒車禮讓，直到車流變少後才邁開步伐，沒想到卻在差一步的距離遭撞飛。（圖／記者許權毅翻攝）

光田醫院指出，吳姓男子有臉部擦傷、下巴撕裂傷、門牙斷裂、左邊顴骨折需住院觀察；吳姓女子有輕微腦震盪、臉部眼皮皆有擦傷、左右手骨折、右側恥骨骨折、預計留院觀察至今日，後續門診追蹤，兩人均無生命危險。

清水分局表示，日前執行行人正義大執法專案期間，取締車輛未禮讓行人違規總計557件，將持續加強未禮讓行人取締勤務，呼籲所有的用路人行經路口應禮讓行人，行人也應該隨時注意來往車輛。