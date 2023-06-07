　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2歲童誤吞7巴克球！大小腸扭轉劇痛　強烈磁吸害缺血壞死穿孔

▲▼ 2歲童誤吞磁力球，腸子穿孔 。（圖／輔大醫院提供）

▲2歲童誤吞磁力球，造成腸子穿孔 。（圖／輔大醫院提供）

記者戴上容／新北報導

兒童誤食殺手級玩具「巴克球」的案例，不斷上演！新北市一名2歲男童，日前因突然肚子劇痛送往輔大醫院急診室，沒想到X光一照，醫生發現男童腸道內疑有7顆具強力磁性巴克球。輔大醫院小兒外科暨外傷科主任蔡煥文醫師表示，因巴克球分布在不同腸道，彼此強力吸引造成腸壁缺血壞死，然後穿孔，經由微創手術後成功移除男童體內異物，且術後恢復狀況良好。

輔大醫院表示，男童送到急診室時已有觀察到腹膜炎症狀，好在孩童沒有休克。醫師蔡煥文說，X光檢查顯示7顆巴克球連成一直線，缺少經驗的話可能會誤以為在同一腸段，就以一般異物吞入處理原則處置，慢慢等待其自行排出；然而，實際上其中3顆在小腸內、4顆位在大腸，每顆互相吸引造成腸扭轉而阻塞，且吸力過強才進一步導致腸穿孔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 2歲童誤吞磁力球，腸子穿孔 。（圖／輔大醫院提供）

蔡煥文說，孩童在接受微創手術後，已經把體內的異物完全移除，並將大腸、小腸破洞處修補起來，術後1週順利出院，2週返診觀察時，孩童的狀況已恢復良好，目前也都進步到正常進食。

蔡煥文表示，巴克球常見於孩童的益智玩具中，顏色鮮豔、雖體積小、但磁力強！曾有研究指出，吞入超過2顆巴克球，自行排出機率將大幅降低，大多需手術介入。巴克球、磁力珠等，因磁性較強，彼此會互相吸引，且吸得非常緊。不慎吞入就容易造成腸穿孔、腹膜炎等情形，嚴重時則會導致敗血性休克，甚至死亡。

年紀尚小的孩童常會把玩具放入口中，過去幼童吞下巴克球的案例層出不窮，因此家長在選擇玩具時應多加留意，且盡可能在孩子遊玩時陪伴在身旁，避免悲劇發生。

蔡煥文提醒，目前各國都有在呼籲嚴禁幼兒玩耍強力磁鐵，若家長發現孩子真的不幸吞嚥，或觀察到嘔吐、劇烈腹痛等異常跡象時，應儘速送醫處理將異物取出。

▲▼ 2歲童誤吞磁力球，腸子穿孔 。（圖／輔大醫院提供）
 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
LIVE／5億生配偶再爆詭異行徑　口罩男委屈內幕！妻遭爆重金
一隻阿圓脫了！　「胸前超猛」身材全看光
獨／口罩男被爆對妻太摳！　友怒揭她驚人開銷
李靚蕾罕見全說了！　「想大哭尖叫一場」
許維恩「雙手遮半球」拍全裸寫真！　全身上金漆
遭性騷反被控恐嚇！　前議員輕生送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

脫口罩卻狂感冒？他+1嘆「感覺抵抗力變差」　但也有人都正常

蔡阿嘎批日本餐廳遭炎上　黃捷曬「串燒連鎖店」搶救：真的超愛

謝謝瑪娃！石門、翡翠水庫蓄水率破6成　北部水情逐漸好轉

工作板見「徵舔女生腳」時薪2千元！1點更詭異：已見怪不怪

折抵多利金「好市多1步驟超賊」　他見年費氣炸了！苦主+1

夢幻老公！　3星座男「薪水全給老婆爽花」

台中鍋燒夯店「不得已」公休15天！　大票人笑洗版：光榮回歸

2歲童誤吞7巴克球！大小腸扭轉劇痛　強烈磁吸害缺血壞死穿孔

政大校友爆作家陳芳明是性騷慣犯　校方：依法秉公處理

好市多冷凍莓果「暫停報驗」到這天　食藥署曝專家會議後可能結果

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

屏東死亡試車釀2死！　超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝

屏東60人圍觀試車釀2死3傷　改管騎士狂催油門燒胎冒煙

脫口罩卻狂感冒？他+1嘆「感覺抵抗力變差」　但也有人都正常

蔡阿嘎批日本餐廳遭炎上　黃捷曬「串燒連鎖店」搶救：真的超愛

謝謝瑪娃！石門、翡翠水庫蓄水率破6成　北部水情逐漸好轉

工作板見「徵舔女生腳」時薪2千元！1點更詭異：已見怪不怪

折抵多利金「好市多1步驟超賊」　他見年費氣炸了！苦主+1

夢幻老公！　3星座男「薪水全給老婆爽花」

台中鍋燒夯店「不得已」公休15天！　大票人笑洗版：光榮回歸

2歲童誤吞7巴克球！大小腸扭轉劇痛　強烈磁吸害缺血壞死穿孔

政大校友爆作家陳芳明是性騷慣犯　校方：依法秉公處理

好市多冷凍莓果「暫停報驗」到這天　食藥署曝專家會議後可能結果

終於等到！超商限定開賣「BLACKPINK聯名OREO」　首波限量1200盒

脫口罩卻狂感冒？他+1嘆「感覺抵抗力變差」　但也有人都正常

國道死亡車禍！五楊高架「4車追撞」　男遭前後夾擊送醫不治

快訊／縱火驅蛇「燒死5親人」！3家庭破碎最小僅6歲...判決出爐

試・開箱／「美唇製造機」又出限定新色唇釉！擦上一秒變韓女團好時尚

第一次大修毛！亂髮棉花糖變「韓系小鮮肉」　媽看傻：以為抱錯狗

抗生素「安莫西林」藥局叫嘸？食藥署曝1大原因：供應量已增2.46倍

台東地區頒發首宗台灣黑熊生態給付獎勵

地下室傳出哭聲！他剪開管道撈出「呆萌臉毛頭」　全家秒融化收編

蔡阿嘎批日本餐廳遭炎上　黃捷曬「串燒連鎖店」搶救：真的超愛

生活熱門新聞

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

谷超可能增強中颱！滯留鋒報到時間曝　全台防劇烈天氣

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

有米奇！LINE「10款免費貼圖」限時下載

「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意健康

客人忘結帳！老闆娘稱「找不到人工讀生買單」炎上

即／今年第3號颱風「谷超」生成！對台影響曝

新冠反撲！很多人發燒　醫：這周病患比上周更多

政大師爆「陳芳明」是性騷慣犯　要女學生留心

鼎泰豐宣布全面加薪！上看57K

蔡阿嘎遭炎上　又被起底吃美食喊1句話

雨區越來越大　谷超最快今晚生成

今天是芒種！5星座升官發財　命理師公開1招「連旺20年」

更多熱門

相關新聞

她下腹痛6年！醫：是疝氣

她下腹痛6年！醫：是疝氣

經常聽到男性要注意「疝氣」的提醒，不過，其實女性也可能出現疝氣問題。醫師表示，一名女性因為常感覺下腹疼痛，且已經5、6年，怎麼檢查都找不到問題，直到某天進急診，才發現是少見的「腹直肌疝氣」。醫師指出，若有疝氣，還開始發燒就要特別留意，可能代表腸子開始有「壞死」的情況。

2歲童連吐3天送醫　小腸驚見8球塞肚

2歲童連吐3天送醫　小腸驚見8球塞肚

術後就激戰！2週後她下體「掉出粉色一坨」　醫嘆：是腸子

術後就激戰！2週後她下體「掉出粉色一坨」　醫嘆：是腸子

他跑完步下體爆痛！醫一看驚：右邊蛋蛋消失

他跑完步下體爆痛！醫一看驚：右邊蛋蛋消失

狂吐20次！2歲弟肚見「10恐怖白點」穿破腸　媽驚呆

狂吐20次！2歲弟肚見「10恐怖白點」穿破腸　媽驚呆

關鍵字：

巴克球扭轉腸子

讀者迴響

熱門新聞

妹子相親帶23個親戚　一頓飯吃掉8.5萬

4公尺巨蟒闖派出所　員警嚇歪求救

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

王瞳一早林口出車禍「車頭嚴重毀損」

舒子晨老公「去年底才分手就閃婚」！超正前女友曝

口罩男妻婚變「東區當酒店妹」！火辣裝扮全被拍

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

男歌手唱一半突消失竟是「衝後台親女友」

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

谷超可能增強中颱！滯留鋒報到時間曝　全台防劇烈天氣

舒子晨老公爆是「小1歲排球球星」！超帥真面目曝光　

口罩男妻19歲下海陪酒！婚內收入1次5000

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面