逼小兄妹群交！生母和繼父聯手「性教育」　法官怒：泯滅人倫

▲新北一對小兄妹被生母、繼父以「性教育」為由，進行多次群交。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一對小兄妹還未滿14歲，就慘遭母親和繼父以「性教育」為由，進行多次群交，導致孩子性觀念錯誤，以為兄妹、父女及母子等家人間皆可相互為性行為，長大後因而誤觸法網，均被移送少年法庭。全案直到社工人員來訪才曝光，案經上訴到二審，繼父被處5年10月徒刑，生母則被處3年2月徒刑。全案還可上訴。

判決指出，母親小芳(化名)、繼父阿隆(化名)假藉「性教育」，從小兄妹還未滿14歲就進行性侵，時間長達3年，次數至少5次。而後小芳於2021年2月離家，將兄妹倆丟給阿隆照顧，阿隆因找不到小芳而喝酒鬧事，哥哥因長期受虐，性觀念已扭曲，為了要安撫繼父，竟要妹妹假扮媽媽，裸睡在阿隆身旁，自己也裸睡在一旁，被外祖父撞見後制止。全案因小芳被發現和女性友人舉止親密，遭到阿隆、兒子毆打，小芳因而申請保護令，才主動向社工揭露亂倫一事。

案經上訴到二審，小芳聲稱自己遭到阿隆家暴，為求家庭和諧沒有選擇，只能忍受由阿隆主導的性交行為。而阿隆自稱本性善良木訥，已坦承犯行痛改前非，希望能獲得緩刑，方便他能重新出發，賺錢扶養子女。

法官認為，夫妻倆罔顧倫常，對兄妹倆進行群交，行為泯滅人倫。阿隆主導5次犯行，犯罪情節相較嚴重，而小芳作為生母竟接受他提議，嚴重影響兄妹倆的人格發展。審酌2人已離婚，小芳還需撫養病父，以及和阿隆所生的另兩名幼子，依共同對於未滿14歲之男子為性交、共同對於未滿14歲之女子為性交罪，對阿隆、小芳各處5年10月、3年2月徒刑。全案還可上訴。