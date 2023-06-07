抹布用完「2步驟」超多人做錯！專家揭恐怖真相：上百億細菌孳生

▲專家提醒，抹布隱藏許多細菌，用完一定要消毒殺菌並且風乾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者林郁婷／綜合報導

北投知名「志明牛肉拉麵」爆出員工用抹布水煮麵，事件鬧得沸沸揚揚！毒理專家招名威指出，抹布只要有臭味，90%都已沾滿細菌，會讓人體感染多種疾病，他提醒，抹布每次用完一定要用消毒水殺菌，並且一定要「風乾」，才能避免細菌再次孳生。

「把抹布水擰到牛肉湯汁裡，到底有多髒？」招名威在臉書發文指出，抹布只要有臭味，幾乎90%都是沾滿細菌的，「曾有實驗收集抹布來測試，一共就檢測出19種細菌種」，像是大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、松鼠葡萄球菌、念珠菌（真菌）、沙門氏菌、鏈球菌、李斯特菌等等，每種都可能感染人體，進而引發疾病，「但重點還是很噁心」。

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招名威表示，抹布上每平方公分約有8.75億隻細菌，而馬桶周邊也只有3,000萬隻細菌，「所以如果是抹布水的話，應該一次下去都有十幾億上百億的細菌進去了喔。」

招名威說，儘管高溫能殺死細菌，「但還是很噁心」，他建議大家毎次用完抹布要清洗、殺菌，一般的肥皂和洗碗精只能帶走油漬汚垢，「我們至少用消毐水把抹布徹底殺菌一番，而且一定要風乾，不要讓它繼續濕濕的到隔天，這樣細菌又會再長回來了！」

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