屏東死亡競速60人圍觀...釀2死3傷　「提供改裝車試騎」2主揪交保

記者陳崑福／屏東報導

高樹廣福大橋附近河堤4日發生2人死亡、3人受傷車禍，經里港警方傳訊主辦的陳、黃姓男子等10多人到案，據悉，無業的陳男供說第一次舉辦，不料發生憾事，直呼「以後不敢了」，而黃男承認舉辦活動，不知會發生這麼嚴重車禍，訊後依公共危險罪嫌移送法辦，經檢方複訊後，諭令陳男5萬元交保、黃男3萬元交保。

這起車禍，里港警方當天發佈新聞指出，4日下午4時6分獲報，指高樹鄉廣福大橋堤防附近有交通事故，到場發現是4輛機車連環撞。其中，20歲何姓男子與另兩位廖姓男子共騎乘3輛機車，原要前往霧臺遊玩，但因下雨而作罷，並於返家途中，到河堤邊測試機車性能。

▲▼高樹廣福大橋附近河堤車禍現場。（圖／資料照）

何男因不熟路況，與43歲董姓男子搭載28歲潘男的機車發生對撞，又擦撞到兩名廖姓友人的機車，導致19歲的廖男及43歲的董男死亡，另3人輕重傷，分別送醫搶救及治療。

由於當天情況緊急，相關證人等還無法到案，經昨天釐清，傳訊部分證人及傷者製作筆錄後，結果案情大翻轉，原來當天現在是車聚競速，相關人事前在特定群組發出訊息，有不少車友前往參加，每次以2至4台為一組方式飆車，當天倒數第2組車友出發，超過時間未返回，以為他們先行離開，因此再放行，沒想到卻釀成事故。

里港警方事後找到陳、黃兩男，均20多歲，及在場證人等相關人員10多人製作筆錄。據悉，當天至少有6台改裝機車被運到現場，想競速者就可以騎乘；陳、黃等2人就在放行現場指揮，不料發生憾事，讓他們也很後悔，表示第一次舉辦，且未收費，事前在網路上號召車友參與，當天觀看民眾超過60人。

警方偵訊後，將現場十餘人依公共危險罪送辦，其中陳、黃兩人分別被以5萬3萬元交保。