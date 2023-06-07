im.B詐騙25億風暴！　竟是金管會一紙公文釀禍

▲金管會認為P2P屬民間借貸行為，不在金管會監管範圍，無視央行多年前示警，遭立委批評態度消極。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

不動產借貸媒合平台im.B詐騙風暴持續擴大！本刊掌握，這起受害超過5千人、吸金逾25億元的風暴，政府有機會在2017年就查辦，調查局早在7年前即接獲檢舉立案調查，卻因金管會一紙「未違反銀行法」的公文卡關，才讓專案小組卻步，進而讓槍砲案主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）靠變臉、化名招搖撞騙，連調查官也搶著投資上千萬元。

此外，曾國緯上月初落網前2天逃往宜蘭時，因酒駕遭警方攔查，竟靠著背誦友人個資與拒絕酒測兔脫，凸顯臨檢酒測對抓捕通緝犯仍有漏洞。

▲曾國緯（本名曾耀鋒）利用im.B平台吸金25億元，他收押後已認罪，專案小組追查金流去向，懷疑另有共犯。

▲黃國昌（右）大爆曾國緯在桃園住處常招待朋友吃喝，賓客們紛紛亮出要價不斐的百萬名錶在高檔紅酒前合照，格外引人注目。

由於有5000名被害人慘賠，有人傾家蕩產，還有人差點走上絕路，但外界不知的是，早在7年前曾國緯剛崛起吸金時，調查局即接獲民眾檢舉此案，原本可及時逮人並阻止吸金規模擴大，不料，竟因金管會認定沒有犯罪的一紙公文，讓檢調錯失辦案先機，曾國緯才可以利用變臉、化名與一堆政商名流合照，誘騙不知情的民眾投資上當，風暴擴大至難以收拾。

▲曾國緯偷偷脫產，不但把724瓶高檔洋酒藏在陳振坤經營的旅館地下室，還把一堆名牌包包也藏到宜蘭租屋處，檢方將全數拍賣。

本刊掌握，調查局桃園市調處2016年接獲檢舉，指曾國緯利用川晟機構旗下的im.B不動產媒合平台吸金，甚至挪用資產疑似掏空公司，調查局隨即立案調查，為了釐清im.B不動產媒合平台是否違法，一度行文金管會函釋，金管會在2017年3月下旬回文指稱，im.B以民間借貸的P2P經營並未違反銀行法。

當時金管會主委是李瑞倉，桃園市調處正緊鑼密鼓偵辦本案，專案小組收到公文後當場傻眼，後續的偵辦行動也變得綁手綁腳，但仍不敢輕易將此案列為存參結案，只好將相關事證整理完成後，在去年十月函送桃園地檢署偵辦。

▲宜蘭知名代書陳振坤（圖）與曾國緯密切往來，被視為吸金共犯。



桃檢收案後也看到調查局曾函請金管會解釋的公文，因金管會都沒有積極規範P2P金融投資，於是將全案交由檢事官持續調查，而未輕易簽結或做出不起訴處分。

金管會該管的不好好管，不該管的卻愛插手，多年前，遠航飛安事件引起外界關注，民航局看到委外會計師對遠航查核的財報，出具「繼續經營假設存有疑慮」的查核意見，主動發函給合作金庫，希望合庫重新評估對遠航的借貸，更提醒合庫的主管機關、金管會銀行局要注意，別讓復興航空突然倒閉的噩夢重演。

▲金管會在2017年3月回文調查局，認為P2P經營屬民間借貸，未違反銀行法，導致專案小組難以查辦，圖為時任主委李瑞倉。

不過，民航局公函發出後，銀行局卻突然在2017年8月初發公文「提醒」合庫：「貴行辦理授信業務，應依徵授信原則『自主』審慎評估」，不只不進行金檢調查，更在後面加註，「不宜逕以民航局書函及所附資料，而有影響相關當事人權益之情事。」擺明要求合庫不准雨天收傘，萬一合庫被倒債，金管會難辭其咎。

▲顧立雄接替李瑞倉擔任金管會主委，認為P2P是經濟部業務，im.B風暴才持續擴大。

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